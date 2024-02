Μικροσκοπικές αλλά υψηλής ευκρίνειας κάμερες, μας χαρίζουν εκπληκτικά πλάνα από τους αγώνες της Formula 1.

Με το Grand Prix Μπαχρέιν άρχισε η δράση στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1. Δέκα ομάδες και 20 οδηγοί θα μονομαχήσουν, άλλοι για τη νίκη ή παρουσία στο βάθρο και άλλοι για μία θέση στη βαθμολογούμενη δεκάδα.

Η τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων περιλαμβάνει και εντυπωσιακά on board πλάνα, από τα μονοθέσια. Πού βρίσκονται όμως τοποθετημένες οι μικροκάμερες; Το βίντεο της Mercedes-AMG F1 δίνει την απάντηση.

How many broadcast cameras do you think are on an @F1 car? 🤔 pic.twitter.com/y22vrdiNNQ