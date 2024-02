Το παγκόσμιο πρωτάθλημα αντοχής ξεκινάει αυτό το αγωνιστικό τριήμερο με την πρεμιέρα να γίνεται για πρώτη φορά στο Κατάρ.

Η νέα αγωνιστική χρονιά του WEC είναι προ των πυλών. Το κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής ξεκινά το τριήμερο 29 Φεβρουαρίου με 2 Μαρτίου στην πίστα Λουσέιλ του Κατάρ. Ο εναρκτήριος αγώνας της σεζόν είναι ξεχωριστός καθώς η διάρκειά του μετριέται σε απόσταση και όχι διάρκεια. Συνολικά οι ομάδες θα καλύψουν 1.812 χιλιόμετρα.

Στο 2024 έχουν γίνει αλλαγές στη σύνθεση του WEC, το οποίο διαθέτει πλέον δύο κατηγορίες, τη Hypercar και την LMGT3. Συνολικά 37 αγωνιστικά αυτοκίνητα θα πάρουν μέρος στη σεζόν, 19 από την πρώτη κατηγορία και 18 από τη δεύτερη κατηγορία. Αυτή είναι η πρώτη χρονιά της σύγχρονης ιστορίας του WEC που η κορυφαία κατηγορία έχει τις περισσότερες συμμετοχές.

Δύο νέα και σπουδαία ονόματα που θα πάρουν μέρος στη φετινή σεζόν δεν είναι άλλα από τους Τζένσον Μπάτον και Βαλεντίνο Ρόσι. Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 θα οδηγήσει την Porsche #38 στην κατηγορία Hypercar, ενώ ο θρύλος του MotoGP είναι στο πλήρωμα της #46 BMW M4 GT3 στην LMGT3.

