Ο Καναδός οδηγός δεν δίνει σημασία σε όσους τον επικρίνουν και θεωρούν πως η παρουσία του στη Formula 1 οφείλεται αποκλειστικά στον πατέρα του.

Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες του grid της Formula 1 είναι ο Λανς Στρολ. Ο οδηγός της Aston Martin εισήλθε στo σπορ το 2017 με τη Williams, έχοντας αναδειχθεί πρωταθλητής στην ευρωπαϊκή Formula 3 την προηγούμενη χρονιά.

Βέβαια, είχε την οικονομική υποστήριξη του πατέρα του, Λόρενς Στρολ, ο οποίος είναι δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας. Αυτόματα απέκτησε τη φήμη του «pay driver» και παρά το γεγονός πως πήρε βάθρο μόλις στον όγδοο αγώνα του. Μέχρι σήμερα έχει επίσης μία pole position αλλά με δεδομένο πως ιδιοκτήτης της Aston Martin για την οποία οδηγεί είναι ο πατέρας του, η αντίληψη του κόσμου δεν έχει αλλάξει.

