Η γερμανική ομάδα εντυπωσίασε με το ρυθμό της στον Πρόλογο του WEC και θέλει να κάνει την έκπληξη στην πρεμιέρα της σεζόν.

Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της σεζόν του WEC πραγματοποιήθηκαν στην πίστα Λουσέιλ του Κατάρ δύο ημέρες χειμερινών δοκιμών. Ο θεσμός έχει θεσπίσει τον όρο «Πρόλογο», καθώς είναι η μοναδική φορά στη χρονιά που όλες οι ομάδες κάνουν μαζί δοκιμές και όχι μόνες τους σε κάποια πίστα της Ευρώπης ή της Μέσης Ανατολής.

Φέτος ο Πρόλογος χωρίστηκε σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους, με ομάδες και οδηγούς να κάνουν προετοιμασία για τον πρώτο αγώνα που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 29 Φεβρουαρίου με 2 Μαρτίου στο Κατάρ. Έπειτα από τις δύο ημέρες δοκιμών στην πίστα Λουσέιλ, ταχύτερη ομάδα στην κατηγορία Hypercar ήταν η Porsche Penske Motorsport.

How good is it to hear #WEC cars roaring out of the pits! 🤩



The second session of the #WECPrologue is underway at @lusailcircuit, and it’s a long one with five hours of track action in store!



Follow the live-timing on https://t.co/B3OAfJ9by7 pic.twitter.com/KB3RJYlHR0 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) February 26, 2024

O Φρεντ Μακοβιέκι με τη #5 963 σημείωσε την ταχύτερη επίδοση στο 1:40,404 στην τελευταία περίοδο του τριημέρου. Ο χρόνος του ήταν αρκετός ώστε να αφήσει στη 2η θέση τον Άλεξ Λιν της Cadillac Racing για μόλις μισό δέκατο του δευτερολέπτου. Στην 3η θέση είδαμε την ιδιωτική Porsche #12 της Team Jota.

14 manufacturers. Yes, it’s real. 🥹



Day 1 of the #WECPrologue is in the books as all 37 competitors took to the track at @lusailcircuit.#WEC pic.twitter.com/duNrYB317u February 26, 2024

H Ferrari είχε τα τρία της πρωτότυπα αγωνιστικά στις θέσεις 4, 5 και 6 των ταχύτερων γύρων του τριημέρου. Η ταχύτερη 499P ήταν η #50 του Αντόνιο Φουόκο. Η Peugeot ήταν ο τέταρτος ταχύτερος κατασκευαστής με το 9X8 της περασμένης χρονιάς, με διαφορά σχεδόν ένα δευτερόλεπτο από την Porsche.

H BMW ξεπέρασε την πρωταθλήτρια Toyota Gazoo Racing στην κατάταξη των ταχύτερων γύρων. Δύσκολα όμως οι Ιάπωνες δεν θα έχουν καλό ρυθμό το αγωνιστικό τριήμερο με δεδομένο πως κυριάρχησαν την περασμένη χρονιά. Ωστόσο αναμένεται ο ανταγωνισμός να είναι πιο ισχυρός από ποτέ και το έργο τους θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο.

Στις τελευταίες τρεις θέσεις συναντάμε τρεις κατασκευαστές που κάνουν ντεμπούτο στην κατηγορία Hypercar του WEC στη φετινή χρονιά. Η πρώτη είναι η Alpine με ταχύτερη επίδοση 2 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή, ενώ η Lamborghini ήταν δύο δέκατα του δευτερολέπτου πίσω της. Η πρωτάρα Isotta Fraschini με τη νεανική και άπειρη σύνθεση οδηγών της ήταν στην ουρά της κατάταξης.

Στην LMGT3, η McLaren #59 της United Autosports είχε την ταχύτερη επίδοση με χρόνο 1:54,480 δια χειρός Γκρέγκορι Σόσι. Στη 2η θέση της κατάταξης ήταν η Ferrari και τρίτη η Lexus.

The first-ever day of track action for LMGT3 saw @UnitedAutosport and Grégoire Saucy take the top spot at the end of the #WECPrologue Day 1. 💪🏻



Looking ahead, the action will resume tomorrow at @lusailcircuit, starting at 10:00 local time with Day 2 of the prologue. #WEC pic.twitter.com/biX51moerG — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) February 26, 2024

Ο πρώτος αγώνας του WEC θα γίνει στο Κατάρ στις 29/2-2/3 και θα έχει απόσταση 1.812 χιλιόμετρα ως φόρο τιμής στην εθνική εορτή του κρατιδίου. Η εκκίνηση είναι προγραμματισμένη για τις 10:00 ώρα Ελλάδος το Σάββατο 2/3.

Φωτογραφίες: Porsche media