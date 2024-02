Οι οδηγοί της Formula 1 βρήκαν την ευκαιρία να προετοιμαστούν και για τις μονομαχίες ρόδα με ρόδα που θα δώσουν στην επερχόμενη αγωνιστική σεζόν.

Η πρώτη μάχη ανάμεσα στους οδηγούς της Formula 1 στο 2024 είναι γεγονός. Τη δεύτερη ημέρα χειμερινών δοκιμών στο Μπαχρέιν η Διεύθυνση Αγώνα της Formula θέλησε να πραγματοποιήσει δοκιμές στα λειτουργικά της συστήματα.

Είδαμε αρχικά να δοκιμάζει προσομοιώσεις Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας και Αυτοκινήτου Ασφαλείας, όπως επίσης και τη διαδικασία της κόκκινης σημαίας. Έπειτα από τις σύντομες δοκιμές τα μονοθέσια στάθηκαν στην έξοδο του pit-lane κι έκαναν προσομοίωση συνέχισης αγώνα έπειτα από καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας.

Αυτό μας προσέφερε άφθονη δράση, καθώς οι οδηγοί βρήκαν την ευκαιρία να δώσουν μάχες. Σπίθες πετάχτηκαν στην ευθεία εκκίνησης-τερματισμού με τον Λιούις Χάμιλτον να προηγείται και πίσω του να τον πιέζουν οι Λάντο Νόρις και Βάλτερι Μπότας. Ο Σέρχιο Πέρεζ προσπάθησε να μπει στο… παιχνίδι αλλά δεν κατάφερε να κάνει προσπέρασμα.

Η δράση ωστόσο δεν κράτησε για πολύ, μιας και στο μέσον του γύρου μείωσαν ρυθμό και κατευθύνθηκαν προς τη σχάρα εκκίνησης. Εκεί έκαναν δοκιμαστικές εκκινήσεις και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα της ημέρας τους.

