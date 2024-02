O Μεξικανός οδηγός της Red Bull Racing πιστεύει πως η αποχώρηση του Λιούις Χάμιλτον από τη Mercedes-AMG θα δημιουργήσει άβολες καταστάσεις εντός της γερμανικής ομάδας.

Αρκετοί είναι αυτοί που ανυπομονούν να έρθει από τώρα το 2025 ώστε να δουν για πρώτη φορά τον Λιούις Χάμιλτον με τα χρώματα της Scuderia Ferrari. O 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής πήρε μία από τις μεγαλύτερες αποφάσεις της καριέρας του και στο τέλος της χρονιάς θα αφήσει τη Mercedes-AMG έπειτα από 11 χρόνια.

Ωστόσο υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν να δουν πώς θα εξελιχθεί το τελευταίο ταξίδι του 39χρονου Βρετανού με τη γερμανική ομάδα. Ο Σέρχιο Πέρεζ είναι αρκετά περίεργος να δει τι θα συμβεί στο εσωτερικό της Mercedes και αν θα διατηρηθεί η αρμονία στη σχέση του Χάμιλτον με τον Τζορτζ Ράσελ.

Back on track with W15 this week for #F1Testing 💪 pic.twitter.com/GIooeiukmx