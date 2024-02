Η έναρξη της νέας σεζόν της Formula 1 πλησιάζει και οι χειμερινές δοκιμές στην πίστα του Σακχίρ είναι η κατάλληλη ευκαιρία για να μπούμε σε κλίμα αγώνων.

Λίγες ώρες απέμειναν ώστε τα 10 μονοθέσια της Formula 1 να πατήσουν πίστα μαζί για πρώτη φορά στη χρονιά. Οι χειμερινές δοκιμές διεξάγονται το τριήμερο 21-23 Φεβρουαρίου στην πίστα Σακχίρ του Μπαχρέιν και θεωρούνται κρίσιμες, τόσο για τις ομάδες όσο και για τους οδηγούς.

Από το 2021 οι χειμερινές δοκιμές διεξάγονται στην έρημο του Μπαχρέιν, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί και ο πρώτος αγώνας του 2024, το Σάββατο 2 Μαρτίου. Φέτος οι ομάδες έχουν μόλις τρεις ημέρες στη διάθεσή τους ώστε να αξιολογήσουν και παράλληλα να εξελίξουν τα νέα τους μονοθέσια.

Παράλληλα οι οδηγοί θα έχουν ένα πολύ δύσκολο έργο, προκειμένου να εγκλιματιστούν στα νέα τους «όπλα». Προφανώς δεν πρόκειται για κάτι το ιδανικό από τη στιγμή που χρησιμοποιείται μόνο ένα μονοθέσιο από τις ομάδες κάθε μέρα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε οδηγός έχει μόλις 1,5 ημέρα ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα για τη μαραθώνια σεζόν που έχει μπροστά του (24 αγώνες και 6 σπριντ).

It's all in the ✨ details ✨ A closer look at the array of wheel covers we'll be seeing in 2024 #F1 pic.twitter.com/uQfH0rLhUh

Η δράση ξεκινά κάθε μέρα από τις 9:00 ώρα Ελλάδος, με την καρό σημαία να πέφτει στις 18:00 ώρα Ελλάδος. Η μόνη ευκαιρία που θα έχουν οι ομάδες και οι μηχανικοί να πάρουν ανάσα είναι στο διάλειμμα μίας ώρας από τις 13:00 έως τις 14:00 ώρα Ελλάδος.

Για μία ακόμη χρονιά, θα γίνει ζωντανή μετάδοση των χειμερινών δοκιμών του Μπαχρέιν. Μπορείτε να ακολουθήσετε τη δράση αποκλειστικά στο F1 TV, κάνοντας συνδρομή στη διαδικτυακή πλατφόρμα.

Παράλληλα, θα μπορείτε να παρακολουθήσετε καθημερινά όλη τη δράση μέσα από το LIVE του gMotion by Gazzetta που θα… τρέχει από τις 8:45 μέχρι και μετά το τέλος της κάθε ημέρας δοκιμών. Έτσι, δεν θα χάσετε ούτε λεπτό από τα όλα συμβαίνουν στο Μπαχρέιν.

Όσον αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα στη χώρα μας, έχει ήδη ανακοινωθεί πως η ζωντανή μετάδοση των αγωνιστικών τριημέρων θα γίνει αποκλειστικά στο συνδρομητικό ANT1+.

IT’S TESTING AND DTS WEEK! ‼️



We hope you didn’t have plans later this week...#F1Testing will give us our first taste of 2024 action, and Formula 1: Drive To Survive presents the 2023 season like you’ve never seen before 🤯#F1 pic.twitter.com/Gk2flsout4