H ελβετική ομάδα μάς έδωσε μια πρώτη γεύση από το νέο της μονοθέσιο που «πάτησε» πίστα για πρώτη στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Μπορεί η Stake Kick Sauber να πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή παρουσίαση για τη φετινή σεζόν της Formula 1, ωστόσο δεν μας έδειξε το πραγματικό της μονοθέσιο. Η ελβετική ομάδα βρίσκεται σε μία μεταβατική περίοδο πριν αναλάβει τα ηνία η Audi το 2026. Ωστόσο δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο μιας και ήδη βρίσκεται σε νομικούς μπελάδες λόγω του χορηγού επωνυμίας της.

Η πραγματική Kick Sauber C44 διαφέρει σημαντικά από το μονοθέσιο που είδαμε στην παρουσίαση και τα τελευταία στοιχεία το επιβεβαιώνουν. Η ελβετική ομάδα δημοσίευσε βίντεο στους λογαριασμούς της στα social media με τον Βάλτερι Μπότας να κάνει γύρους στην πίστα της Βαρκελώνης. Αυτό έγινε στο πλαίσιο της ημέρας κινηματογράφησης, κάτι που είναι σύνηθες για τις ομάδες της Formula 1 τη χειμερινή περίοδο.

