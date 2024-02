Λίγα 24ωρα μετά την παρουσίαση της νέας ταυτότητας της ελβετικής ομάδας, τα λογότυπά της αφαιρέθηκαν από την επίσημη ιστοσελίδα της.

Τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου, είδαμε για πρώτη φορά τα νέα χρώματα της Stake F1, την ομάδα που μέχρι πρότινος ονομαζόταν Alfa Romeo. Η αλήθεια όμως είναι πως πρόκειται για την ομάδα της Sauber η οποία θα μετονομαστεί το 2026 σε Audi όταν ο γερμανικός κολοσσός ολοκληρώσει την εξαγορά της.

Όπως είναι λογικό πρόκειται για μία μεταβατική περίοδο για τη Sauber. Έτσι, επέλεξαν να κάνουν κάτι τολμηρό και για το 2024 η ομάδα μετονομάστηκε σε Stake F1. Ωστόσο αυτό ενδέχεται να τους έβαλε σε μεγάλους νομικούς μπελάδες.

Η Stake είναι εταιρεία διαδικτυακού καζίνο με έδρα τις Νήσους Κουρακάο, που βρίσκονται στην αμερικανική ήπειρο αλλά ανήκουν στο Βασίλειο της Ολλανδίας. Το πρόβλημα στην όλη υπόθεση είναι πως η Stake δεν έχει άδεια λειτουργίας στην Ελβετία, στην οποία βρίσκεται το εργοστάσιο της Sauber. Αυτό σημαίνει πως δεν είναι νόμιμη η χορηγία εντός της χώρας.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Καζίνο της Ελβετίας αμφισβητεί τη νομιμότητα της μετονομασίας της Sauber σε Stake F1 και φαίνεται πως ήδη έχει ξεκινήσει νομικές διαδικασίες κατά της ομάδας. Στην ιστοσελίδα της Sauber έχουν εξαφανιστεί τις τελευταίες ώρες όλα τα λογότυπα της Stake.

🚨 | Sauber appears to have removed Stake from its partner list on their website - as first called by @decalspotters. pic.twitter.com/Lzs7BXZWYC