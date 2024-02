O Μονεγάσκος οδηγός έδωσε τη δική του εκδοχή για τους τομείς τους οποίους η ιταλική ομάδα της Formula 1 έδωσε έμφαση στην εξέλιξη του φετινού της μονοθεσίου.

Με ανανεωμένη διάθεση και ξεκάθαρους στόχους αναμένεται να αγωνιστεί η Scuderia Ferrari στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1. Τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου η ιταλική ομάδα παρουσίασε τη νέα SF-24 με την οποία θα τρέξουν φέτος οι οδηγοί της.

Έπειτα από την απογοήτευση του 2023, στο Μαρανέλο άλλαξαν σχεδιαστική φιλοσοφία και επιθυμούν να επιστρέψουν στην κορυφή. Οι αλλαγές που έγιναν είναι πολλές και οι οδηγοί της, Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ, είχαν τη δική τους συνεισφορά στο νέο μονοθέσιο.

Έπειτα από την παρουσίαση της νέας SF-24, o Σαρλ Λεκλέρ μίλησε για το φετινό του… όπλο και εστίασε στους τομείς που η Ferrari δούλεψε για να βελτιώσει κατά τη διάρκεια του χειμώνα: «Στον προσομοιωτή το νέο μονοθέσιο έχει πολύ καλή αίσθηση. Ξεκάθαρα το μονοθέσιο είναι ένα βήμα προς τα εμπρός σε σχέση με πέρυσι. Εστιάζουμε στις βασικές αδυναμίες που είχαμε το 2023, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Προς ώρας το μονοθέσιο στον προσομοιωτή αντιδρά εξαιρετικά καλά στις βελτιώσεις. Ο κύριος τομέας στον οποίο εστιάσαμε είναι στις αλλαγές των συνθηκών στην πίστα. Είχαμε ένα δύστροπο μονοθέσιο πέρυσι, αλλά όταν οι συνθήκες ήταν τέλειες ήταν πολύ δυνατό. Οι θερμοκρασίες αέρα και πίστας, ο άνεμος και η φορά του μας επηρέαζαν σημαντικά. Αυτά θέλαμε να αλλάξουμε ώστε να είναι πιο εύκολο στην οδήγηση. Πέρυσι στις εναλλασσόμενες συνθήκες ήταν δύσκολο να το οδηγείς και αυτό φέτος θέλω να αλλάξει».

He is so happy to see the fans again 🥺🫶 pic.twitter.com/FUWIMkunle