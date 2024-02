Ο Μονεγάσκος και ο Ισπανός είχαν το προνόμιο να δουν την SF-24 μία μέρα πριν από τους... κοινούς θνητούς.

Η διαδικασία αποκάλυψης των νέων μονοθεσίων της Formula 1 για τη σεζόν του 2024 ολοκληρώνεται. Ήδη 6 από τις 10 ομάδες έχουν αποκαλύψει τα χρώματα που θα φέρουν τα μονοθέσιά τους, και ορισμένες λεπτομέρειες από την αεροδυναμική τους σχεδίαση.

Την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου (στη 1 μ.μ., ώρα Ελλάδας) είναι η σειρά της Scuderia Ferrari να παρουσιάσει την SF-24, με την οποία θα αγωνιστούν ο Σαρλ Λεκλέρ και - για τελευταία σεζόν με την ομάδα του Μαρανέλο καθώς δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία τους το 2025 - ο Κάρλος Σάινθ.

Όταν ο Φρεντ Βασέρ τους έδειξε την SF-24, ο μεν Λεκλέρ ρώτησε «είναι αυτό το νέο μονοθέσιο;», ο δε Σάινθ σχολίασε «εν μέρει».

«Δείχνει ωραίο. Είναι κόκκινο, όπως αναμενόταν», είπε ο Μονεγάσκος. Πατήστε play στο ακόλουθο βίντεο για να παρακολουθήσετε όλα τα σχόλιά τους.

🗣 “It looks racey, it looks nice. It’s red as expected!”



