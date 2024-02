H βρετανική ομάδα θέλει να... αυγατίσει τα κέρδη στην απόδοση που βρήκε την περασμένη χρονιά, ώστε να κάνει ακόμη ένα βήμα προς την κορυφή της Formula 1.

Η ομάδα της Formula 1 με τη μεγαλύτερη βελτίωση εντός της χρονιάς το 2023 ήταν η McLaren Racing. Το βρετανικό στρατόπεδο παρουσίασε μια σειρά από αναβαθμίσεις στην MCL60 οι οποίες όχι απλά απέδωσαν, αλλά της έδωσαν τη δυνατότητα να μάχεται συστηματικά για βάθρα.

Στο δυναμικό της έχει δύο εξαιρετικά ταλέντα, τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι. Αμφότεροι θέλουν διακρίσεις και είναι εμφανές πως η ομάδα του Ουόκινγκ βρίσκεται σε ανοδική πορεία.

Ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, παρομοίασε την τωρινή κατάσταση της ομάδας με τη μαγειρική: «Τα συστατικά είναι έτοιμα. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να εκτελέσουμε σωστά τη στρατηγική. Μερικές φορές αν έχεις τα σωστά συστατικά αλλά δεν είσαι καλός σεφ τότε δεν θα έχεις τα αποτελέσματα που θες. Αυτό είναι δουλειά δική μου και του Ζακ Μπράουν, να δέσουμε μαζί τα υλικά».

Επιπλέον ο Ιταλός δεν δίστασε να παραδεχθεί πως η ατμόσφαιρα και η αίσθηση στο εργοστάσιο του Ουόκινγκ μοιάζει αρκετά με αυτή που είχαν στο 2023. Όπως αναφέρει, οι μηχανικοί βλέπουν θετικά σημάδια στην εξέλιξη της MCL38.

«Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, αλλά είμαστε αισιόδοξοι. Αυτό που βλέπουμε στην εξέλιξη του μονοθεσίου κατά τη διάρκεια του χειμώνα μας κάνει να αισιοδοξούμε. Έχουμε τα ίδια σημάδια όπως πριν την Αυστρία και τη Σιγκαπούρη του 2023. Πρέπει να συνεχίσουμε στο ίδιο μομέντουμ και όλοι μας να διασφαλίσουμε πως θα συνεργαζόμαστε όπως κάναμε το 2023», πρόσθεσε.

Η παρουσίαση της νέας MCL38 είναι προγραμματισμένη για τις 14 Φεβρουαρίου.

