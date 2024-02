Το τελευταίο που θα ήθελε η ιταλική ομάδα είναι να μάθει για τον όρο στο υπάρχον συμβόλαιο του Βρετανού που «βάζει» φρένο σε ένα ζήτημα που την αφορά έμμεσα.

Το 2025 ο Λιούις Χάμιλτον θα κάνει το μεγάλο βήμα και θα πάει από τη Mercedes-AMG στη Scuderia Ferrari. H κίνηση αυτή προκάλεσε σοκ σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι αποκλειστικά και μόνο στον κόσμο της Formula 1.

Όταν τα πνεύματα… ηρέμησαν, ξεκίνησε άμεσα η φημολογία με το τι μπορεί να κάνει ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής όταν γίνει κάτοικος Μαρανέλο. Μία εκ των φημών είναι να πάρει μαζί του στην ιταλική ομάδα μηχανικούς με τους οποίος έχει κατακτήσει τίτλους με τα ασημί βέλη. Φαβορί δεν είναι άλλο από τον επί χρόνια αρχιμηχανικό του, Πίτερ Μπόνινγκτον.

Lewis Hamilton you have a duty to take bono!



