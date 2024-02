O παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 έδωσε στη δημοσιότητα μυστικά του μονοθεσίου που θα οδηγήσει στη φετινή χρονιά.

Λίγες ημέρες απέμειναν ώστε να δούμε την παρουσίαση της νέας Red Bull RB20. Tα αποκαλυπτήρια είναι προγραμματισμένα για τις 15 Φεβρουαρίου, με την αυστριακή ομάδα της Formula 1 να είναι η τελευταία που θα παρουσιάσει μονοθέσιό της.

Αρκετές ομάδες του grid έχουν παραδεχθεί δημόσια πως επέλεξαν νέες σχεδιαστικές φιλοσοφίες για το 2024 σε μία προσπάθεια ώστε να εκθρονίσουν τη Red Bull Racing. Στο στρατόπεδο των «ταύρων» επέλεξαν να μείνουν στην ίδια συνταγή με τα προηγούμενα χρόνια και το φετινό μονοθέσιο θα είναι αποτέλεσμα εξέλιξης αυτού του 2023.

Πώς όμως θα είναι εμφανισιακά η νέα RB20; O Μαξ Φερστάπεν κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης, ενώ έκανε simracing από το σπίτι του, ρωτήθηκε για το φετινό μονοθέσιο. Με ψυχραιμία και απόλυτη ειλικρίνεια μαρτύρησε την εμφάνιση του φετινού του μονοθεσίου.

«Θα είναι ακριβώς το ίδιο με την περασμένη χρονιά», παραδέχθηκε ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

Τα τελευταία χρόνια έχει ασκηθεί έντονη κριτική στις ομάδες για το γεγονός πως δεν έχουν τολμηρούς χρωματισμούς και επιλέγουν να αφήνουν μεγάλο μέρος του αμαξώματος σε «γυμνό» ανθρακόνημα. Αυτό συνεχίζεται και φέτος, καθώς το υιοθετούν ολοένα και περισσότερες ομάδες.

Στη Formula 1 σημασία δεν έχει πώς είναι η εμφάνιση του μονοθεσίου αλλά το πόσο γρήγορο είναι στην πίστα.

If you could be part of our team 🤩 which role would you be in? #RedBullRacing pic.twitter.com/eYvsQgrbWK