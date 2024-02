Ο Νταβίντε Μπρίβιο εντάσσεται στη νέα ομάδα Trackhouse Racing Aprilia ως επικεφαλής της.

Ο Νταβίντε Μπρίβιο επιστρέφει στο MotoGP ως επικεφαλής της νέας ομάδας Trackhouse Racing. Παρά τις φήμες που τον συνέδεαν με μια πιθανή μετακίνηση στη Honda, ο Μπρίβιο έχει δεσμευτεί στη νέα ομάδα Trackhouse, η οποία εντάχθηκε στο πρωτάθλημα φέτος, αναλαμβάνοντας τη συμμετοχή που ανήκε προηγουμένως στη RNF. Ο Μπρίβιο θα αντικαταστήσει τον PJ Rashidi, ο οποίος είχε αρχικά επιλεγεί ως διευθυντής του αμερικανικού σχήματος.

«Όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα τις τελευταίες ημέρες, με τον Τζάστιν (Μαρκς, ιδιοκτήτης της ομάδας) να με ζητά να βοηθήσω την Trackhouse στην πρόκληση του MotoGP. Είναι τόσο συναρπαστικό να είμαι μέρος αυτού του νέου έργου από την αρχή και ανυπομονώ να γνωρίσω καλύτερα την Trackhouse και να δω τι μπορούμε να φέρουμε στο MotoGP από την επιτυχημένη οπτική και εμπειρία που έχει αυτή η εταιρεία σε άλλα αθλήματα και περιβάλλοντα. Θα μπορούσε να είναι ένας σπουδαίος συνδυασμός των δύο κόσμων. Τώρα, έχουμε μόνο ένα τεστ ακόμα να πραγματοποιήσουμε, σχεδόν έφτασε η ώρα να αγωνιστούμε και θα προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε όσο μπορούμε τους δύο ταλαντούχους αναβάτες μας, τον Μιγκέλ και τον Ραούλ, και να διασκεδάσουμε. Τις τελευταίες ημέρες όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα και πριν δεν μπορούσα να πω πού πήγαινα αλλά είναι μεγάλα νέα και θα αρχίσουμε να δουλεύουμε γρήγορα», είπε ο Μπρίβιο.

Ο Ιταλός περνά στην Trackhouse μετά από τρία χρόνια στην Alpine, κατά τη διάρκεια των οποίων κατείχε διάφορους ρόλους. Αρχικά υπεγράφη ως διευθυντής αγώνων της ομάδας Formula 1 της, υπό την ηγεσία του διευθύνοντα συμβούλου της εταιρείας, Λούκα ντε Μέο, ο Μπρίβιο πέρασε το τελευταίο ενάμιση χρόνο ως επικεφαλής του προγράμματος νεαρών οδηγών της. Η αποχώρησή του από την Alpine επιβεβαιώθηκε στα τέλη του περασμένου έτους. Ο 59χρονος είχε προηγουμένως οδηγήσει τη Suzuki στον πρώτο της τίτλο στην κορυφαία κλάση του MotoGP μετά από 20 χρόνια, με τον Τζοάν Μιρ να κερδίζει το πρωτάθλημα το 2020 υπό τη δική του καθοδήγηση. Η απόφασή του να εγκαταλείψει στη συνέχεια τη Suzuki και να περάσει στη F1 με την Alpine αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη.

Η ομάδα Trackhouse, στην οποία εντάσσεται το 2024, αναμένεται να βοηθήσει την Aprilia στην ανάπτυξη και εξέλιξη της RS-GP. Η ομάδα του Τζάστιν Μαρκς έχει ζητήσει δύο μοτοσικλέτες του 2024 για τους Μιγκέλ Ολιβέιρα και Ραούλ Φερνάντεζ, οι οποίοι έχουν κρατήσει τις θέσεις τους στη δορυφορική ομάδα κατά τη διάρκεια της μετάβασης από τη RNF στην Trackhouse.

