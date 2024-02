Μπορεί να… ίδρωσε, όμως η Alpine F1 κατάφερε να πάρει το «οκ» από την παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού και το νέο της μονοθέσιο θα παρουσιαστεί κανονικά.

Μαύρα σύννεφα είχαν μαζευτεί τις τελευταίες εβδομάδες πάνω από το εργοστάσιο της Alpine στο Ένστον της Μ. Βρετανός. Όχι, δεν υπήρχε κάποια κακοκαιρία που έπληττε την περιοχή αλλά σύμφωνα με τις τελευταίες φήμες είχε αποτύχει εις διπλούν τα crash test της FIA.

Οι παράμετροι ασφαλείας της παγκόσμιας ομοσπονδίας μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι πολύ αυστηρές. Βέβαια, όλες οι ομάδες θέλουν να εκμεταλλευτούν τους κανονισμούς στο έπακρο και γι’ αυτό πάντα κινούνται στο όριο των κανονισμών.

Η Alpine φαίνεται πως έπεσε στην παγίδα αυτή και αυτό λίγο έλλειψε να αλλάξει τα σχέδια παρουσίασης της A524. Η αποκάλυψη του νέου μονοθεσίου είναι προγραμματισμένη για τις 7 Φεβρουαρίου και μαζί θα βρίσκεται η ομάδα του WEC με το νέο LMDh πρωτότυπο.

Σύμφωνα με το ιταλικό formu1a.uno η Alpine πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια τα πλαγιομετωπικά crash test της FIA κι έτσι ολοκλήρωσε την ομολογκασιόν του μονοθεσίου της Formula 1. Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, οι μηχανικοί του Ένστον έπρεπε να πραγματοποιήσουν ορισμένες τροποποιήσεις στο σασί ώστε να περάσει τις δοκιμές πρόσκρουσης.

Προς το παρόν είναι άγνωστο αν οι αλλαγές που έγιναν με γνώμονα την ασφάλεια θα έχουν συνέπειες στην απόδοση του μονοθεσίου. Από τη στιγμή που πέρασε τα crash test, το πλάνο παρουσίασης του μονοθεσίου θα προχωρήσει κανονικά. Βέβαια, σε αρκετές περιπτώσεις οι ομάδες δοκιμάζουν ηθελημένα λύσεις που μπορεί να μην περάσουν τις δοκιμές ώστε να βρίσκονται όσο πιο κοντά στο όριο είναι εφικτό.

Όπως αναφέρουν επίσης οι Ιταλοί, τόσο η Scuderia Ferrari όσο και η Aston Martin πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμές πρόσκρουσης της FIA που έγιναν το τριήμερο 26-28 Ιανουαρίου.

