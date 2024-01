H αυστριακή ομάδα πιστεύει πως η λύση για να την πλησιάσουν σε απόδοση οι αντίπαλες ομάδες της Formula 1 δεν είναι η αντιγραφή του μονοθεσίου της.

Την περασμένη χρονιά στη Formula 1, η Red Bull Racing κυριάρχησε απόλυτα. Συνολικά μέτρησε 21 νίκες σε 22 Grand Prix, με την RB19 να είναι με διαφορά το ταχύτερο μονοθέσιο του grid.

To αγωνιστικό πλεονέκτημα που είχε διήρκησε από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο αγώνα και καμία άλλη ομάδα δεν κατάφερε να την πλησιάσει, με εξαίρεση τη νίκη του Κάρλος Σάινθ στη Σιγκαπούρη. Έτσι δημιουργείται το ερώτημα αν μπορεί κάποιος να την κοντράρει κατά το 2024.

Στα εργοστάσια των ομάδων τα τεχνικά τμήματα δουλεύουν νυχθημερόν τους τελευταίους μήνες για να δημιουργήσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα μονοθέσια. Η φιλοσοφία της Red Bull Racing αποδείχθηκε η καλύτερη τα τελευταία δύο χρόνια, ωστόσο ο τεχνικός της διευθυντής, Πιέρ Βασέ, δεν πιστεύει πως η αντιγραφή είναι η λύση που ψάχνει ο ανταγωνισμός.

«Είναι αρκετά εφικτό να αντιγράψεις μια άλλη ομάδα. Όμως στον τεχνικό τομέα δεν παίζει ρόλο το “πώς” αλλά το “γιατί”. Αν δεν ξέρεις το “γιατί”, μπορείς να αντιγράψεις ό,τι θες αλλά είναι καλύτερα να μείνεις σε αυτό που γνωρίζεις καλύτερα», δήλωσε στο motorsport.com.

