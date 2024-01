Η Ferrari θα δίνει πλέον αγώνες και στις θάλασσες (vid)

Μετά τη Formula 1 και το WEC, η ιταλική εταιρεία θα παλεύει για νίκες και στους κορυφαίους αγώνες ιστιοπλοΐας.

Σε μία κίνηση-έκπληξη προχώρησε η Ferrari. Η ιταλική εταιρεία που συμμετέχει στη Formula 1 ανελλιπώς από το 1950, ανακοίνωσε ότι θα λάβει μέρος και σε αγώνες ιστιοπλοΐας! Όπως έκανε γνωστό, επικεφαλής της ομάδας της στις θάλασσες θα είναι ο διάσημος Ιταλός ιστιοπλόος Τζιοβάνι Σολντίνι.

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό σε ποιους ιστιοπλοϊκούς αγώνες θα λάβει μέρος η Ferrari, όμως στο δελτίο Τύπου αναφέρεται ότι «θα χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής, από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την μηχανολογία και την πραγματοποίησή της.

We are taking the race where we never have before.



Are you ready for this new adventure?#Ferrari pic.twitter.com/nFPN9YtHwf