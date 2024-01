Η γαλλική ομάδα θέλει πολύ καλύτερα αποτελέσματα στη φετινή σεζόν της Formula 1 και ποντάρει πολλά στην εξέλιξη του μονοθεσίου της.

Την περασμένη χρονιά η Alpine F1 «κατρακύλησε» στην 6η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών από την 4η θέση που κατέκτησε το 2022. Το μονοθέσιό της δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, παρά τις υψηλές προσδοκίες που είχαν στο «στρατόπεδο» του Ένστον.

Εντός της χρονιάς, είδαμε τον CEO της Alpine, Λορέν Ροσί, τον επικεφαλής της αγωνιστικής ομάδας της Formula 1, Ότμαρ Σαφνάουερ και τον τεχνικό διευθυντή, Πατ Φράι να αποχωρούν. Ωστόσο η δουλειά στο εργοστάσιο συνεχίστηκε δίχως διακοπή και ο σχεδιασμός για το 2024 είχε δρομολογηθεί αρκετά νωρίς.

Plugging away at Enstone and Viry. We can't wait to show you what we've been working on 💙 pic.twitter.com/KUEAShZjYT