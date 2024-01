Ο πρώην ισχυρός άνδρας της Formula 1 εκθείασε για μία ακόμη φορά τους «ταύρους» και έκανε επικριτικές δηλώσεις για τους δύο οδηγούς της Mercedes.

Ο Μπέρνι Έκλεστον είναι γνωστός για τη λατρεία που «τρέφει» για τον Μαξ Φερστάπεν. Ο πρώην ιδιοκτήτης των εμπορικών δικαιωμάτων της Formula 1 αρκετές φορές έχει στηρίξει δημόσια τον οδηγό της Red Bull Racing o οποίος κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στο σπορ.

Το 2023 κατέκτησε 19 νίκες σε 22 Grand Prix και κατέκτησε με άνεση το τρίτο πρωτάθλημα της καριέρας του. Με δεδομένο το πλεονέκτημα που είχε το μονοθέσιο της αυστριακής ομάδας την περασμένη σεζόν, ο 25χρονος είναι το φαβορί και για τον φετινό τίτλο.

Μιλώντας στην BILD, ο Έκλεστον εκθείασε τη δουλειά που έκανε τα τελευταία χρόνια για τη Red Bull Racing, ενώ έκανε μία τολμηρή δήλωση για τον Φερστάπεν: «Η Red Bull έκανε υπομονή όταν κυριαρχούσε η Mercedes, διόρθωσε τις αδυναμίες της, δημιούργησε την καλύτερη ομάδα, είχε τον καλύτερο σχεδιασμό. Τώρα έχει το καλύτερο μονοθέσιο και τον καλύτερο οδηγό. Ο Κρίστιαν Χόρνερ έκανε εξαιρετική δουλειά. Ο Μαξ είναι το σημείο αναφοράς σε όλα τα πεδία. Αν τον βάλεις στη Ferrari, στη McLaren ή ακόμη και στη Mercedes θα κέρδιζε και πάλι».

