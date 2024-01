To γαλλικό σουπερμίνι ενισχύεται με δύο υβριδικές εκδόσεις, με σύστημα 48V και απόδοση 100 ή 136 ίππων.

Η Peugeot ενισχύει την παρουσία της στο B segment και μετά το ανανεωμένο 2008 σειρά παίρνει το ανανεωμένο 208. Ο Όμιλος Συγγελίδη ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης του μοντέλου στην ελληνική αγορά, σε τιμές από 19.500 ευρώ*. Οι σημαντικότερες διαφορές σε σχέση με το απερχόμενο μοντέλο αφορούν τη νέα μάσκα και τη φωτεινή υπογραφή, το αναβαθμισμένο ψηφιακό ταμπλό i-Cockpit, την παρουσία υβριδικών εκδόσεων αλλά και την αυξημένη αυτονομία που αγγίζει πλέον τα 400 χλμ. στο αμιγώς ηλεκτρικό Ε-208.

Εκδόσεις κινητήρα

Η γκάμα του περιλαμβάνει πέντε κινητήρες, συμπεριλαμβανομένης της νέας αμιγώς ηλεκτρικής έκδοσης των 156 ίππων αλλά και των νέων HYBRID 100 και HYBRID 136, με σύστημα 48V. Στις συγκεκριμένες εκδόσεις ο 1.2 βενζίνης PureTech – με 100 ή 136 ίππους – συνδυάζεται με το 6τάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCS6 και μπαταρία που φορτίζεται κατά την οδήγηση. Η συγκεκριμένη τεχνολογία προσφέρει επιπλέον ροπή στις χαμηλές στροφές, έως και 15% χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, καθώς και μειωμένες εκπομπές ρύπων. Διαθέσιμες είναι επίσης οι συμβατικές εκδόσεις βενζίνης PureTech 75 (με 75 ίππους και μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων) και PureTech 100 (με 100 ίππους και μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων).

Στην κορυφή της γκάμας τοποθετείται το νέο E-208, ακόμα πιο ισχυρό με 156 ίππους και με μεγαλύτερη αυτονομία. Η μπαταρία των 51 kWh εξασφαλίζει στο μοντέλο της Peugeot αυτονομία 400 χλμ. (συνδυασμένος κύκλος WLTP) με μία φόρτιση. Με το Ε-208 διατίθεται στάνταρ ένας τριφασικός φορτιστής 11 kW, για ταχύτερη φόρτιση. Οι εκτιμώμενοι χρόνοι φόρτισης από 20 έως 80% είναι μικρότεροι από 25 λεπτά σε ταχυφορτιστή 100 kW, 4 ώρες 30 λεπτά σε Wallbox 7,4 kW και 10 ώρες και 30 λεπτά σε ενισχυμένη οικιακή παροχή 3,2 kW.

Φωτογραφία: Peugeot

Τρεις εκδόσεις εξοπλισμού στο νέο 208

Όπως και στην περίπτωση του ανανεωμένου 2008, για να διευκολυνθούν οι επιλογές του πελάτη η γκάμα του νέου 208 έχει απλοποιηθεί σε τρεις εκδόσεις: ACTIVE, ALLURE και GT, των οποίων τα βασικά στάνταρ χαρακτηριστικά είναι:

ACTIVE: νέα φωτιστική υπογραφή με 3 κάθετες μονάδες μπροστά και 3 οριζόντια LED πίσω, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, αυτόματη λειτουργεία προβολέων, ασύρματο Mirror Screen, δερμάτινο τιμόνι, PEUGEOT i-Cockpit® με κεντρική οθόνη αφής 10ιντσών, θύρα USB-C για τους εμπρός επιβάτες.

ALLURE: Επιπλέον της ACTIVE : Ζάντες αλουμινίου 16’’ "NOMA", εμπρός γρίλια στο χρώμα του αμαξώματος, αισθητήρες πάρκινγκ εμπρός και πίσω με κάμερα οπισθοπορείας 180ο HD, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, πίσω φιμέ τζάμια, Proximity με πρόσβαση και εκκίνηση χωρίς κλειδί, αυτόματο κλιματισμό, PEUGEOT i-Cockpit® με ψηφιακό πίνακα οργάνων και οθόνη 10’’ και κεντρική οθόνη αφής 10’’ υψηλής ευκρίνειας, σύστημα infotainment PEUGEOT i-Connect® με πλήρεις δυνατότητες σύνδεσης smartphone, 2 θύρες USB-C εμπρός, 1 θύρα USB-C και 1 θύρα USB-A πίσω.

GT: Επιπλέον της ALLURE : Full LED εμπρός φωτιστικά σώματα, ζάντες αλουμινίου 17’’ "YANAKA" Bi- Ton Diamantee, εξατομικεύσιμος φωτισμός εσωτερικού, ψηφιακός πίνακας οργάνων με οθόνη 10’’ και 3D απεικόνιση, προηγμένα συστήματα ασφαλείας (AASB,ACC30, Pack Drive, Assist Plus, LPA), σύστημα Connected Navigation 3D με αναγνώριση φωνητικών εντολών, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με φωτισμό καλωσορίσματος, δερμάτινο τιμόνι full grain, σύστημα ασύρματης φόρτισης smartphone, μαύρα γυαλιστερά προστατευτικά στα φρύδια των θόλων των τροχών, σήματα GT.

Φωτογραφία: Peugeot

Τιμές

Οι τιμές του ανανεωμένου 208 αρχίζουν από τα 19.500 ευρώ* για το 1.2 PureTech 75 στο επίπεδο εξοπλισμού Active. Με τον ίδιο εξοπλισμό αλλά τον 1.2 PureTech 100 η τιμή ορίζεται στα 20.900 ευρώ*. Σε συνδυασμό με το υβριδικό σύστημα των 48V η τιμή είναι στα 23.400 ευρώ*. Το 208 Hybrid 136 στο κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού GT κοστίζει 31.500 ευρώ*.

H νέα γενιά των συστημάτων συνδεσιμότητας

Το νέο 208 διατίθεται πλέον με το σύστημα PEUGEOT i-Connect στο βασικό του εξοπλισμό και με το PEUGEOT i-Connect Advanced προαιρετικά στην έκδοση Allure και στάνταρ στην GT. Και τα δύο ελέγχονται από την κεντρική οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας των 10 ιντσών, η οποία είναι εύκολα προσαρμόσιμη, με λειτουργία multi-window με widget ή συντομεύσεις, πολύ εύκολη στη χρήση και με απόκριση όπως σε ένα smartphone. Το σύστημα PEUGEOT i-Connect προσφέρει δυνατότητες πλήρους δικτύωσης χάρη στη λειτουργία της ασύρματης αντιστοίχισης (Apple CarPlay/Android Auto), ενώ η εμπειρία είναι ακόμα πιο ολοκληρωμένη χάρη στο PEUGEOT i-Connect Advanced που διαθέτει δικτυωμένη πλοήγηση TomTom υψηλής απόδοσης. Για ευκολότερη ανάγνωση, ο χάρτης εμφανίζεται σε ολόκληρη την οθόνη των 10 ιντσών.

Φωτογραφία: Peugeot

Οι ενημερώσεις συστήματος πραγματοποιούνται χάρη στη λειτουργία "over the air". Στο PEUGEOT i-Connect Advanced, οι φωνητικές εντολές ενεργοποιούνται με την αναγνώριση φυσικής ομιλίας, και η φράση "OK PEUGEOT" παρέχει πρόσβαση σε όλες τις εντολές που σχετίζονται με τις λειτουργίες του infotainment.

Τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού

Εκτός από τις νέες HD κάμερες υποβοήθησης στάθμευσης, το νέο 208 προσφέρει και πλήθος συστημάτων που κάνουν την οδήγηση ασφαλέστερη και ευκολότερη:

- Προσαρμοζόμενο cruise control με λειτουργία Stop and Go και ρυθμιζόμενη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα.

- Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με προειδοποίηση επικείμενης σύγκρουσης: αναγνωρίζει την παρουσία πεζών και ποδηλατών, μέρα και νύχτα και λειτουργεί σε ταχύτητες από 7 έως και 140 km/h.

- Διευρυμένη λειτουργία αναγνώρισης οδικής σήμανσης και εμφάνιση στον ψηφιακό πίνακα οργάνων: σήματα stop, μονόδρομος, απαγόρευση προσπεράσματος τέλος απαγόρευσης προσπεράσματος, επιπλέον των ήδη γνωστών πινακίδων ορίου ταχύτητας.

- Ενεργό σύστημα προειδοποίησης εκτροπής από τη λωρίδα με επαναφορά του αυτοκινήτου στην επιλεγμένη λωρίδα.

- Προειδοποίηση απόσπασης προσοχής του οδηγού, που ανιχνεύει τη μείωση της προσοχής του οδηγού κατά την πολύωρη οδήγηση και σε ταχύτητες άνω των 65 km/h, αναλύοντας τις μικροκινήσεις του τιμονιού.

- Παρακολούθηση τυφλών σημείων.

* Η Ανώτατη Λιανική Τιμή περιλαμβάνει Τέλος Ταξινόμησης και Φ.Π.Α. Από την Ανώτατη Λιανική Τιμή ΔΕΝ έχουν αφαιρεθεί οι εκπτώσεις βάσει του προωθητικού προγράμματος που είναι σε ισχύ.

Photo Credits: Peugeot