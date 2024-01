Η ολοκλήρωση της μαραθώνιας 48ωρης ειδικής φανέρωσε την ανατροπή που έφερε στις κατατάξεις η δοκιμασία στην έρημο.

Άκρως επιτυχημένο κρίνεται το φετινό πείραμα, με τους διοργανωτές του Ράλλυ Ντακάρ θα θεσπίζουν μία μαραθώνια, 48ωρη ειδική διαδρομή μέσα στην αχανή έρημο του Empty Quarter, δίχως τεχνική βοήθεια για τους αγωνιζόμενους.

Με επτά bivouac απλωμένα στο πουθενά και τον αριθμό που αυτά φιλοξενούσαν, να ορίζεται από τη δυναμική των αγωνιζομένων. Για παράδειγμα, οι πρωτοκλασάτοι πρόλαβαν μέχρι τις 16.00 χθες το απόγευμα να φτάσουν στο έκτο, με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα να έχουν μόλις 71 χιλιόμετρα να καλύψουν σήμερα, ενώ οι μοτοσικλέτες 112.

Αυτά όμως ίσχυαν για όσους κάνουν πρωταθλητισμό. Υπήρχαν αγωνιζόμενοι και μάλιστα πολλοί, που είχαν καλύψει τόσο λίγο έδαφος στο πρώτο μέρος του μαραθωνίου, που είχαν έναν ακόμα μαραθώνιο σήμερα!

Κι όλα αυτά, με τον τερματισμό της έκτης ειδικής διαδρομής να φανερώνει μεγάλες ανατροπές στις περισσότερε κατηγορίες!

Αυτοκίνητα

Παρότι ο μαραθώνιος στο Empty Quarter φάνταζε βούτυρο στο ψωμί των Αράβων, μετά τις τούμπες του πρωτοπόρου Γιασίντ Αλ Ρατζί που κατέστρεψαν το Hilux του, ήρθε η σειρά του Νάσερ Αλ-Ατίγια να δεχθεί ισχυρό πλήγμα στην προσπάθειά του για το χατ-τρικ.

Ο οδηγός από το Κατάρ κόλλησε στην άμμο χθες και σήμερα είχε μηχανικά προβλήματα στο ιδιωτικό Prodrive Hunter, που του στέρησαν 2 ώρες και 45 λεπτά! Κοινώς, είναι πλέον εκτός μάχης και ουσιαστικά από εδώ και πέρα αναμένεται να παίξει βοηθητικό ρόλο στην προσπάθεια του Σεμπαστιέν Λεμπ να κατακτήσει επιτέλους το Ράλλυ Ντακάρ!

Ο Αλσατός, επίσης με Hunter, κέρδισε την ειδική, όντας δύο λεπτά ταχύτερος του Κάρλος Σάινθ και σχεδόν 11 του Ματίας Έκστρομ. Όμως απλά ροκάνισε τη διαφορά του από τα Audi RS Q e-tron που έκαναν… θαύματα στο βασικό σκέλος της έκτης ειδικής διαδρομής και είναι πλέον στην κορυφή της γενικής κατάταξης.

Ο «Ματαντόρ» έχει τα ηνία, ο Σουηδός είναι 20 λεπτά πίσω του και ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ράλλυ, άλλα 9 λεπτά πιο μακριά. Ωστόσο, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας και αυτή είναι μία διαφορά που μπορεί να καλυφθεί.

Challenger

Στα χαμηλού βάρους buggies και την κατηγορία που μέχρι πέρυσι ξέραμε ως T3, Ερίκ Γκοκζάλ επέστρεψε, ήταν με άνεση ταχύτερος όλων και είχε πίσω του τον θείο του, Μιχάλ, και την Ισπανία Κριστίνα Γκουτιέρεζ Ερέρο.

Έτσι άνοιξε ακόμα περισσότερο το προβάδισμά του στη γενική κατάταξη, είναι πια στα 62 λεπτά από τον πέμπτο σήμερα Μιτς Γκάθρι. Αλλαγή έχουμε όμως πίσω τους, με την επίδοση της Γκουτιέρεζ να της επιτρέπει να σκαρφαλώσει στην τρίτη θέση.

SSV

Μετά την πρωτιά του Λεμπ στα αυτοκίνητα, η δεύτερη γαλλική επικράτηση ήταν στα T4. Ταχύτερος όλων ήταν ο Χαβιέ ντε Σουλτρέ, με δεύτερο τον Πορτογάλο Ζοάο Φερέιρα και τρίτο τον Σαουδάραβα Γιασίρ Σεαϊντάν.

Ο τοπικός ήρωας είναι αυτός που επέστρεψε στην κορυφή της γενικής, στην οποία είχαμε πλήρες ανακάτεμα. Με δεύτερη την Αμερικανίδα Σάρα Πράις και τρίτο τον Σουλτρέ. Μόλις 5μιση λεπτά χωρίζουν τους τρεις πρώτους.

Φορτηγά

Στην κατηγορία βαρέων βαρών ήταν ο Μάρτιν Μάτσικ αυτός που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, μπροστά από τον Ολλανδό Μίτσελ Φαν Ντεν Μπρίνκ και τον Τσέχο Αλές Λοπρές.

Driving massive trucks over hundreds of KMs of dunes in the daunting Empty Quarter is not for the faint-hearted 💥 🚚 🤙



Check out the Trucks Top Moments from Stage 6B 😲#Dakar2024 pic.twitter.com/FQm9x643Rz — DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2024

Είναι και γενικότερα στην κορυφή, μόνο που οι διώκτες του είναι με αντεστραμμένη σειρά. Αλλά αμφότεροι σε απόσταση άνω της μίας ώρας.

Μοτοσικλέτες

Στους δύο τροχούς ήταν άλλος ένας Γάλλος στην κορυφή, ο Αντριέν φαν Μπεβερέν έκαναν το 1-2 της Monster Energy Honda Team. Πίσω του πλασαρίστηκαν ο Αυστραλός Τόμπι Πράις της Red Bull KTM Factory Racing και ο Ρίκι Μπράμπεκ της Monster Energy Honda Team.

Well done to everyone - 48 hours in the Empty Quarter that will stay with you forever⏱😍#Dakar2024 pic.twitter.com/Le88wBEQId — DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2024

Ο Αμερικανός είναι και στην κορυφή της γενικής, μόλις 51 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Ρος Μπραντς της Hero, ενώ ο Μπεβερέν είναι 9 λεπτά μακριά.

Quad

Στις γουρούνες ταχύτερος ήταν ένας ακόμα Γάλλος, ο Αλεξάντρ Ζιρού, που επικράτησε του Μανουέλ Αντουγιάρ για μόλις 9 δευτερόλεπτα. Όμως στη γενική, ο Αργεντινός εξακολουθεί να είναι 20 λεπτά μπροστά.

Τρίτος αλλά 1+ ώρα πίσω ήταν ο Μαρσέλο Μεδέιρος, που παραμένει τρίτος συνολικά αλλά πια με λιγοστές ελπίδες για νίκη.

Η επόμενη ημέρα

Το Σάββατο είναι η «Ημέρα Ανάπαυσης». Μετά από τον 48ωρο μαραθώνιο φαντάζει σαν… όαση για αναβάτες και πληρώματα.

Όμως δεν είναι μόνο ευκαιρία ξεκούρασης και ανασυγκρότησης για τους ανθρώπους, είναι και ευκαιρία να δουλέψουν οι ομάδες πάνω στα οχήματα, ενόψει του… δευτέρου ημιχρόνου του φετινού Ράλλυ Ντακάρ!



Φωτογραφίες: Red Bull Content Pool