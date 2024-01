O νέος διευθυντής της αμερικανικής ομάδας, Αγιάο Κομάτσου, θέλει να χαράξει νέο μονοπάτι για τη Haas στον κόσμο της Formula 1.

Η είδηση της αποχώρησης του Γκίνθερ Στάινερ από το ρόλο του επικεφαλής της Haas F1 προκάλεσε μεγάλη έκπληξη. Ο Ιταλοαμερικανός ήταν ο πρώτος τον οποίο προσέλαβε ο Τζιν Χάας για να οργανώσει την ομάδα ενόψει της εισόδου στο σπορ το 2016.

Μέχρι σήμερα, μπορεί να μην είχε φέρει τη Haas ως μια δύναμη στο μέσον του grid, ωστόσο ήταν μία από τις πιο δημοφιλείς προσωπικότητες της Formula 1. Αυτό δεν ήταν αρκετό για να τον διατηρήσει στη θέση του, καθώς η συγκομιδή βαθμών την περσινή σεζόν ήταν απογοητευτική.

