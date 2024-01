Απρόσμενη εξέλιξη στον κόσμο της Formula 1, καθώς δύο μήνες πριν την έναρξη της αγωνιστικής δράσης ο Γκίνθερ Στάινερ αποτελεί παρελθόν από την ομάδα της Haas.

O Ιταλοαμερικανός ήταν στο «τιμόνι» της ομάδας από την είσοδό της στο σπορ πίσω στο 2016 και πρόκειται για μία από τις πιο δημοφιλείς φυσιογνωμίες του paddock. Η Haas ευχαρίστησε με λιτή ανακοίνωση τον Στάινερ για τη συνεισφορά του την τελευταία δεκαετία.

Τη θέση του ως επικεφαλής θα πάρει ο Αγιάο Κομάτσου, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν επικεφαλής μηχανολογίας. Ο Ιάπωνας θα αναλάβει τη συνολική στρατηγική της ομάδας και την απόδοσή της στην πίστα. Επιπλέον, αναμένεται να προσληφθεί διευθυντής για το εργοστάσιο του Μπάνμπουρι στην Αγγλία, ο οποίος θα αναλάβει την ευθύνη για τα εξωαγωνιστικά θέματα.

Team Owner Gene Haas explains the appointment of Ayao Komatsu as Team Principal.#HaasF1 pic.twitter.com/rkZycqPYDQ