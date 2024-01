Ο Ισπανός οδηγός της Aston Martin μπορεί να δημιουργήσει ένα ιστορικό νέο ρεκόρ στη Formula 1 εφόσον καταφέρει να ανέβει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου.

Το 2023 σήμανε την επιστροφή του Φερνάντο Αλόνσο στις τακτικές παρουσίες στο βάθρο των νικητών. Ο Ισπανός οδηγός με τη νέα του ομάδα, Aston Martin, τερμάτισε στις τρεις πρώτες θέσεις συνολικά 8 φορές στην περασμένη σεζόν.

Η κίνησή του να πάρει μετεγγραφή για τη βρετανική ομάδα ήταν σωστή δεδομένης της σεζόν που είχε. Ωστόσο πλέον ο πήχης ανεβαίνει και οι νέες εγκαταστάσεις που θα ξεκινήσουν να λειτουργούν, φέρνουν ακόμη μεγαλύτερες προσδοκίες. Πρόκειται εξάλλου για μία πολύ φιλόδοξη ομάδα που έχει στόχο την κορυφή της Formula 1 και το νέο της δημιούργημα θα το δούμε για πρώτη φορά στις 12 Φεβρουαρίου.

Ο Αλόνσο θα γίνει εφέτος 43 ετών και παρά την ηλικία του δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα. Η μεγάλη του επιθυμία είναι να επιστρέψει στις νίκες και θέλει όσο τίποτα να σηκώσει για μία ακόμη φορά το τρόπαιο του πρωταθλητή.

