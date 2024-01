Η βρετανική ομάδα έγινε η τέταρτη κατά σειρά που δέσμευσε ημερομηνία στο καλεντάρι μας.

Μετά τις Scuderia Ferrari (13 Φεβρουαρίου), Williams F1 (5 Φεβρουαρίου – Season Launch) και Stake F1 Team (5 Φεβρουαρίου), η Aston Martin έγινε η τέταρτη κατά σειρά ομάδα της φόρμουλα 1 που δέσμευσε ημερομηνία στο πρόγραμμά μας!

12.02.24. Silverstone.



Hyper-focus.



