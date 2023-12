Η ιταλική ομάδα επιβεβαίωσε όσα είχαν ειπωθεί από τον επικεφαλής της, Φρεντ Βασέρ.

Από τη στιγμή που το είχαμε ακούσει από τον Φρεντ Βασέρ, ήταν πολύ δύσκολο να υπάρξει διαφοροποίηση πλάνων στην πορεία. Έτσι, λίγο μετά τις σχετικές δηλώσεις του επικεφαλής της, η Scuderia Ferrari μοιράστηκε ένα «save the date» στους λογαριασμούς της στα social media.

Η ημερομηνία-κλειδί είναι στις 13 Φεβρουαρίου, όταν και θα μας συστηθεί η αβάφτιστη ακόμα διάδοχος της SF-23. Ουσιαστικά το πρώτο μονοθέσιο της ιστορικής ομάδας, που «γεννιέται» στο Μαρανέλο υπό τη διοίκηση του Βασέρ, μιας και το φετινό, ήταν προϊόν της δουλειάς του Ματία Μπινότο.

An important date for your diaries…



