Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 μίλησε για το πάθος που τον κάνει να συνεχίζει ακόμη να αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο.

Τι κι αν έχει 103 νίκες, 104 pole position και 7 παγκόσμιους τίτλους, ο Λιούις Χάμιλτον έχει στο μυαλό του μόνο τις επόμενες επιτυχίες στη Formula 1. O Βρετανός σε λίγες μέρες γίνεται 39 ετών και κάνει την προετοιμασία του για τη 18η σεζόν του στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ.

Το 2023 υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο με τη Mercedes-AMG F1 για να παραμείνει στο σπορ ώστε να συνεχίσει να γράφει επιτυχίες. Έπειτα από δύο κακές σεζόν, η γερμανική ομάδα αλλάζει σελίδα και θέλει να διεκδικήσει και πάλι τίτλους, αρχής γενομένης από το 2024.

Με τον Χάμιλτον στα 39 του χρόνια, αρκετοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται τι τον κάνει να συνεχίζει να αγωνίζεται στην F1 έχοντας κατακτήσει τόσα πολλά στην καριέρα του μέχρι σήμερα. Την απάντηση έρχεται να δώσει ο ίδιος, σύμφωνα με το motorsportweek.com.

«O λόγος που συνεχίζω στην F1 είναι για το όνειρο να στέκεσαι στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου και να βλέπεις την ομάδα σου. Είναι από τα πιο φοβερά πράγματα να έχεις τη σημαία της χώρας σου πίσω και από κάτω να βλέπεις την ομάδα σου. Ακόμα θυμάμαι την πρώτη μου νίκη με την ομάδα στην Ουγγαρία πίσω στο 2013. Έχω επίσης μια συγκεκριμένη φωτογραφία από την Αυστραλία του 2015 με τους μηχανικούς της ομάδας να έχουν δακρύσει. Είναι πολύ ωραίο να είσαι μέρος μιας τέτοιας ιστορίας. Η δύναμη που έχει μια τέτοια στιγμή δίνει τεράστιο κίνητρο να συνεχίζω να αγωνίζομαι. Η κατάκτηση του τίτλου είναι επίσης ένα μεγάλο κίνητρο να βρίσκομαι στη Formula 1. Συνεχίζω να χτίζω την ομάδα με την επίδραση που έχω και συνεχίζω να πιέζω μαζί με την ομάδα να μεγαλώσει το Mission 44», δήλωσε.

