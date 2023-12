Πώς η απογοήτευση από ένα Grand Prix, έκανε τον Μονεγάσκο να αναθεωρήσει τη φετινή του αγωνιστική σεζόν στη Formula 1.

Από το ξεκίνημα της σεζόν του 2023 ήταν εμφανές πως η Scuderia Ferrari δεν θα μπορέσει να παλέψει για τους τίτλους στη Formula 1. Η SF-23 αποδείχθηκε δύστροπη στα χέρια των Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ, με την ομάδα να σπαζοκεφαλιάζει ώστε να βρει λύσεις και μάλιστα άμεσες.

Αυτό αποδείχθηκε δύσκολο εγχείρημα κάτι που έφερε απογοήτευση στο ιταλικό στρατόπεδο. Ο Λεκλέρ ξεκίνησε τη χρονιά ελπίζοντας πως θα καταφέρει να πάρει τον τίτλο που έχασε το 2022, όμως η πραγματικότητα ήταν σκληρή.

Πάραυτα, ο Μονεγάσκος αποκάλυψε πώς κατάφερε να αλλάξει την τύχη του μετά από τον χειρότερο αγώνα του στη Formula 1 για το 2023: «Η σεζόν μου άλλαξε εντελώς μετά το Ζάντβορτ (σ.σ. είχε έξοδο στις κατατακτήριες και στον αγώνα). Δοκιμάσαμε πολύ διαφορετικά πράγματα στα δύο μας μονοθέσια και πήραμε πολλά μαθήματα. Πειραματιστήκαμε πολύ στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Κάποια πράγματα μας βοήθησαν, άλλα όχι. Μερικές φορές η λύση του Κάρλος δούλευε, άλλες φορές η δική μου, ενώ υπήρξαν περιπτώσεις που δεν λειτουργούσε κάτι όπως το θέλαμε. Γι’ αυτό φαινόταν σε όλο το τριήμερο σαν να μην ξέραμε τι κάναμε. Μαθαίναμε όμως πολλά πράγματα. Το Ζάντβορτ ήταν η στιγμή της σεζόν στην οποία κατανοήσαμε πλήρως το μονοθέσιο και τη μεθοδολογία που έπρεπε να ακολουθήσουμε από εκεί και στο εξής».

Driving out, but make it 3️⃣6️⃣0️⃣ 🙌 pic.twitter.com/LtNNf5nl1V