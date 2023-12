Το ρωσικό «όπλο» που θα τους τρέψει όλους σε φυγή

Οι Ρώσοι «εισβάλλουν» και στην ηλεκτροκίνηση με ένα πρωτότυπο μοντέλο μαζικής... αποστροφής.

Από το Πολυτεχνείο της Μόσχας παρουσιάστηκε ένα πρωτότυπο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, που έχει σκοπό να αναστήσει την αυτοκινητοβιομηχανία της Ρωσίας, η οποία έχει ουσιαστικά νεκρωθεί μετά την εισβολή στην Ουκρανία και την αποχώρηση όλων των ξένων κατασκευαστών.

Το πρωτότυπο ονομάζεται Amber και αμέσως η εμφάνισή του προκάλεσε έκρηξη στα social media, με τα ειρωνικά ποστ που το αποκαλούν «Tesla killer» να πέφτουν βροχή.

Φωτογραφία: Χ

Το Amber είναι δύσκολο να το περιγράψει κανείς χωρίς να δείξει τη φωτογραφία του. Οι λέξεις «άσχημο» και «παραμορφωμένο» είναι οι πρώτες που έρχονται στο μυαλό, μαζί με μια πραγματική απορία για το τι σκέφτονταν οι σχεδιαστές του όταν το σχεδίαζαν και -ακόμα περισσότερο- όταν το έδωσαν στη δημοσιότητα. Αναρωτιέται επίσης κανείς αν και πόσο ρόλο μπορεί να έπαιξε ένα διαφανές ποτό που ονομάζεται βότκα.

Η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά είναι οι οπή στο εμπρός δεξί φτερό. Καθώς κανείς δεν έχει καταλάβει ακόμα τη χρησιμότητά της, τα social media βρήκαν άλλη μία αφορμή για να ξεσαλώσουν, θεωρώντας ότι είναι για να βγαίνουν τα... κουπιά.

A prototype of the Amber electric car was presented in #Russia. The manufacturer assures that all components were made in Russia, and the car will be launched on the market in 2025.



And the side holes for paddles? pic.twitter.com/xO6LkyTpJq