Μάθαμε πότε θα αποκαλύψει το νέο της «όπλο» η Ferrari

Η ιταλική ομάδα έγινε η πρώτη που γνωστοποίησε την ημερομηνία της επίσημης παρουσίασης ενόψει 2024.

Μετράτε ήδη τις μέρες για την έναρξη του παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1 του 2024; Δεν είναι και τόσο μακριά, αφού η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών στο Μπαχρέιν είναι στις 29 Φεβρουαρίου! Νωρίτερα θα έχουμε τις ολιγοήμερες δοκιμές εξέλιξης κι ακόμα νωρίτερα, τις παρουσιάσεις των νέων μονοθεσίων!

A look back at some of our liveries this year 🔥



Which one is your favourite? 👀 pic.twitter.com/WEN8Y4o4AB