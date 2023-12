Ο Ιταλός Αλμπέρτο Αντονίνι πέθανε σε ηλικία 62 ετών μετά από μάχη με ασθένεια.

Η χρονιά του 2023 δεν έκλεισε καλά αγωνιστικά για τη Scuderia Ferrari που περιορίστηκε στην τρίτη θέση της τελικής βαθμολογίας κατασκευαστών, ούτε όμως και εξωαγωνιστικά λόγω της είδησης του θανάτου του Αλμπέρτο Αντονίνι.

Ο Ιταλός ήταν ένας από τους πιο δραστήριους δημοσιογράφους του ειδικού Τύπου της γειτονικής χώρας, με σταθερή παρουσία στα paddock του μαγικού κόσμου της Formula 1 εκπροσωπώντας το περιοδικό Autosprint.





To 2015, όταν «στο τιμόνι» της Scuderia Ferrari βρέθηκε ο Μαουρίτσιο Αριβαμπένε, ο Αντονίνι πέρασε στην… αντίπερα όχθη και ντύθηκε στα κόκκινα χρώματα της ομάδας του Μαρανέλο, ως επικεφαλής του γραφείο Τύπου. Θέση την οποία κατείχε ως το 2019.

O Αντονίνι έδινε εδώ και χρόνια μάχη με τη λευχαιμία, την οποία και έχασε σε ηλικία 62 ετών. Μετά την είδηση του θανάτου του, πολλά μέλη του κόσμου της Formula 1 μοιράστηκαν τα μηνύματά τους μέσω social media.

I’m very sad to hear the news that Italian journalist, author, comms/PR man & #F1 paddock stalwart Alberto Antonini has passed away, at the age of just 62. Here he is at Suzuka in 2014, sharing his wisdom with SKY F1 Italia, sitting between 2 other champions. #RIPAlbertoAntonini pic.twitter.com/QyNAtDIOyw December 14, 2023

Very sad to learn of the passing of a great colleague from the #F1 media centre - Alberto Antonini. He was a real character, very dry sense of humour in English, his second language and a top journalist who also tried a spell at @ScuderiaFerrari Photo: @MSI_Images pic.twitter.com/6q3Xszbxbi — James Allen (@Jamesallenonf1) December 15, 2023

Sad to wake up to the news of Alberto Antonini’s passing at just 62. He served as comms chief for Ferrari, but for the longest time before that he was one of the paddock’s most respected journalists for Autosprint. His word was gospel. Riposa in pace. pic.twitter.com/3i34En4Byv — Will Buxton (@wbuxtonofficial) December 15, 2023



Φωτογραφίες: Scuderia Ferrari Press Office