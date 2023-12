To μυστήριο με το Tesla Cybertruck που χρειάστηκε ένα Ford για να ξεκολλήσει από τα χιόνια (vid)

Το βίντεο με το ηλεκτρικό pick up της Tesla να έχει κολλήσει σε μια πλαγιά, έχει προκαλέσει πλήθος σχολίων στα social media.

Η έναρξη πωλήσεων του Tesla Cybertruck αποτελεί σημαντική στιγμή για την εταιρεία του Ίλον Μασκ, καθώς βασίζει πολλά στην εμπορική πορεία του ηλεκτρικού pick up. Μπορεί οι τιμές του να είναι κατά πολύ υψηλότερες από τις αρχικές, όμως μέχρι σήμερα δεν είχαν αμφισβητηθεί οι εκτός δρόμου δυνατότητες του Cybertruck.

Και λέμε μέχρι σήμερα, γιατί ένα βίντεο από το χιονισμένο Κόραλ Χόλοου της Καλιφόρνια δείχνει το μοντέλο της Tesla να βρίσκεται σε... μπελάδες. Συγκεκριμένα εμφανίζεται να έχει κολλήσει σε μια πλαγιά (έξω από το δασικό δρόμο), κουβαλώντας ένα δέντρο στο πίσω μέρος. Στη συνέχεια του βίντεο βλέπουμε ένα pick up της Ford να ρυμουλκεί το Cybetruck και να το επαναφέρει στο δρόμο.

A Tesla Cybertruck got stuck in the snow on an off-road trail in California and had to be towed out by a Ford pickup. ⁣ pic.twitter.com/CFuUTqIAQp