Ο Αυστριακός επικεφαλής της Mercedes-AMG στη Formula 1, μίλησε εφ’ όλης της ύλης για την κουλτούρα της ομάδας του και το πώς αντιμετωπίζει τα τελευταία δύσκολα χρόνια.

Την περίοδο 2014-2020 η Mercedes-AMG απόλαυσε μία περίοδο απόλυτης κυριαρχίας στη Formula 1. To 2021 κατάφερε να πάρει το όγδοο συνεχόμενο πρωτάθλημα κατασκευαστών, όμως δεν έκανε το ίδιο με το πρωτάθλημα οδηγών.

Όλα όμως σταμάτησαν στη νέα εποχή της Formula 1 που ξεκίνησε το 2022. Το γερμανικό στρατόπεδο δεν κατάφερε να δημιουργήσει ένα μονοθέσιο με το οποίο θα πάλευε για νίκες και τίτλους και αυτό συνεχίστηκε και στο 2023. Η αποτυχία της Mercedes να επαναλάβει τις επιτυχίες του παρελθόντος έφεραν μεγάλη απογοήτευση εντός του οργανισμού της.

Για τις δυσκολίες των δύο τελευταίων χρόνων μίλησε ο επικεφαλής της ομάδας, Τότο Βολφ. Ο 51χρονος αναφέρθηκε εκτενώς στο racingnews365 για την κουλτούρα της Mercedes και τον τρόπο λειτουργίας της από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε το ρόλο του.

«Ρίχνουμε την ευθύνη στο πρόβλημα, όχι στο άτομο. Αυτή τη φιλοσοφία έχω εφαρμόσει στην ομάδα από το 2013. Είμαστε ένα ασφαλές περιβάλλον, κανένας δεν απολύεται λόγω κακής απόδοσης. Πάντα βρίσκουμε λύσεις. Εάν ένα τμήμα δεν αποδίδει καλά, τότε είναι δικό μου το φταίξιμο γιατί δεν μπόρεσα να παρέχω τις σωστές προδιαγραφές ή δεν προσέλαβα τα σωστά άτομα. Δεν βγάζει κανένα νόημα να ρίχνουμε ευθύνες σε ένα άτομο επειδή δεν κάνει καλή δουλειά διότι όλοι πιέζουν πολύ σκληρά. Αυτός είναι ο τρόπος σκέψης στον οργανισμό μας. Έχουμε μια κουλτούρα δίχως απόδοση ευθυνών, στην οποία έχουμε επιμείνει εδώ και χρόνια και είμαι περήφανος γι’ αυτό», δήλωσε αρχικά.

