Οι πρωταθλητές του μηχανοκίνητου αθλητισμού βραβεύτηκαν σε μία βραδιά αφιερωμένη στους αγώνες, υπό τη σκιά της κόντρας μεταξύ FIA και Formula 1.

H αγωνιστική σεζόν του 2023 για τα πρωταθλήματα της FIA ολοκληρώθηκε με μία φαντασμαγορική εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Εκεί έγινε η τελετή απονομών των τροπαίων που κατέκτησαν ομάδες και οδηγοί από όλο το φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη σκιά όλων των εξωαγωνιστικών εξελίξεων και της νέας κόντρας μεταξύ της FIA και της Formula 1. H έρευνα για το ζεύγος Τότο και Σούζι Βολφ της γύρισε μπούμερανγκ, με τις ομάδες να «αδειάζουν» την παγκόσμια ομοσπονδία. Αυτό οδήγησε τη FIA στο να ολοκληρώσει κακήν κακώς τη διαδικασία που είχε ξεκινήσει.

Κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς ήταν φυσικά ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός πήρε το τρίτο του τρόπαιο σε τρία χρόνια, έπειτα από μία σεζόν γεμάτη ρεκόρ και τεράστιες επιτυχίες. Μαζί του, πήρε το τρόπαιο των κατασκευαστών εκ μέρους της Red Bull Racing o Κρίστιαν Χόρνερ.

Remarkable, relentless, record-breaking. It has been a season as close to perfection as anyone could dream possible for Red Bull Racing’s Max Verstappen, who sealed his third World Drivers’ Championship with an utterly dominant display of speed and consistency. pic.twitter.com/jx3cPOzZh0 December 8, 2023

Το δικό του βραβείο κατέκτησε ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren. O Αυστραλός εντυπωσίασε με τις επιδόσεις του στη φετινή χρονιά και αναδείχθηκε ο «Rookie της Χρονιάς» για την FIA.

It's never easy to go up against an established team-mate in your rookie season, but Oscar Piastri kept pace with Lando Norris and made the most of a mid-season surge in performance at McLaren, leaving no doubt that he is the 2023 FIA Rookie of the Year. pic.twitter.com/dozAZlib4a — FIA (@fia) December 8, 2023

Τα βραβεία στον κόσμο της Formula 1 δεν σταμάτησαν όμως εκεί. Ο Φερνάντο Αλόνσο πήρε το βραβείο «Δράσης της Χρονιάς» για τη μάχη του στο Grand Prix Βραζιλίας με τον Σέρχιο Πέρεζ. Ο Ισπανός πραγματοποίησε μια φοβερή προσπέραση για την 3η θέση στον τελευταίο γύρο.

The 2023 F1 season was full of fantasic mid-field battles, but you voted the incredible final lap of the Sao Paulo Grand Prix as the most exciting moment of them all. Fernando Alonso is the 2023 FIA Action of the Year winner! pic.twitter.com/x4wCT3efNz — FIA (@fia) December 8, 2023

Έπειτα από μία εξουθενωτική και ανατρεπτική σεζόν, ο Τεό Πουρσέρ πήρε τον τίτλο στο πρωτάθλημα της Formula 2. O Γάλλος παρέλαβε συγκινημένος το βραβείο του πρωταθλητή και πλέον ετοιμάζεται για νέες αγωνιστικές περιπέτειες το 2024.

Théo Pourchaire is the 2023 FIA Formula 2 Champion.



Make sure to watch FIA Prize Giving ceremony live now, on FIA YouTube channel #FIAPrizeGiving2023 pic.twitter.com/wJdiCA9eCK — FIA (@fia) December 8, 2023

Ένας οδηγός με λαμπρό μέλλον μπροστά του είναι ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο. Ο Βραζιλιάνος ήταν ο πρωταγωνιστής και πρωταθλητής στη Formula 3 στη φετινή χρονιά και του χρόνου θα δοκιμάσει την τύχη του στην ανταγωνιστική Formula 2.

Gabriel Bortoleto is the 2023 FIA Formula 3 Champion.

Make sure to watch FIA Prize Giving ceremony live now, on FIA YouTube channel #FIAPrizeGiving2023 pic.twitter.com/OfuKtu1XDO December 8, 2023

Το Παγκόσμιο Κύπελλο της F3 κατέληξε στον Λουκ Μπράουνινγκ για τη νίκη του στο Grand Prix Μακάου, το οποίο διεξήχθει ξανά μετά από τρία χρόνια.

Luke Browning is the 2023 FIA F3 World Cup Winner



Make sure to watch FIA Prize Giving ceremony live now, on FIA YouTube channel#FIAPrizeGiving2023 pic.twitter.com/6Z6yllGnrI — FIA (@fia) December 8, 2023

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, οι Μπρέντον Χάρτλεϊ, Ρίο Χιρακάβα και Σεμπαστιέν Μπουεμί πήραν τα δικά τους βραβεία για τον τίτλο στους οδηγούς στο WEC. Επιπλέον, ο Καζούκι Νακατζίμα, παρέλαβε το τρόπαιο των κατασκευαστών για την Toyota Gazoo Racing.

What a year for Toyota Gazoo Racing in FIA WEC! The #8 crew of Sébastien Buemi, Brendon Hartley and Ryō Hirakawa claimed their second drivers’ championship in a row. It was also fifth consecutive manufacturers’ title in the series for the Japanese brand. pic.twitter.com/fHmvVkPBDc — FIA (@fia) December 8, 2023

Στη Formula E είδαμε μια εντυπωσιακή μάχη κατά τη διάρκεια της σεζόν. Αυτός που επικράτησε ήταν ο Τζέικ Ντένις της Andretti, κατακτώντας τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας του στο πρωτάθλημα αμιγώς ηλεκτρικών μονοθεσίων.

He triumphed twice, but Jake Dennis’ consistency over the campaign was unparalleled, and that was what ultimately secured the Andretti Formula E star the coveted Drivers’ crown. pic.twitter.com/e3V5KHLUBV December 8, 2023

Ο Κάλε Ροβάνπερα της Toyota παρέλαβε επίσης το δικό του τρόπαιο για τον τίτλο στο WRC στο 2023. Ο Φινλανδός υπερασπίστηκε με επιτυχία τον τίτλο του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλλυ, ενώ η Toyota πήρε επίσης τον τίτλο στους κατασκευαστές.

At the age of 22 last year, he became the youngest champion in the WRC history, and successfully defended his crown in 2023 alongside his fellow navigator, who was impeccable once again on the right side of the #69 Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid. pic.twitter.com/ptrObhiKtB — FIA (@fia) December 8, 2023

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Rallycross, αυτός που ξεχώρισε και πήρε τον τίτλο ήταν ο Γιόχαν Κριστόφερσον.

Johan Kristoffersson is the 2023 FIA World RallyCross Champion.



Make sure to watch FIA Prize Giving ceremony live now, on FIA YouTube channel #FIAPrizeGiving2023 pic.twitter.com/Wy28aCePw7 — FIA (@fia) December 8, 2023

Οι Νασέρ Αλ-Ατίγια και Ματιέ Μπομέλ ήταν οι πρωταγωνιστές και παγκόσμιοι πρωταθλητές για το Rally-Raid Championship της FIA στο 2023. Στη σεζόν τους, ξεχώρισε η νίκη που πήραν στο θρυλικό Ράλλυ Ντακάρ.

Nasser Al-Attiyah and Mathieu Baumel are the 2023 FIA World Rally-Raid Driver and Co-Driver Champions.



Make sure to watch FIA Prize Giving ceremony live now, on FIA YouTube channel #FIAPrizeGiving2023 pic.twitter.com/igSqJ4snL1 — FIA (@fia) December 8, 2023

Νικητής στο Παγκόσμιο Κύπελλο GT ήταν ο Ραφαέλε Μαρσιέλο, ο οποίος στην τελευταία εμφάνισή του με αγωνιστικό GT3 της Mercedes κέρδισε το Grand Prix του Μακάου.

Raffaele Marciello is the 2023 FIA GT World Cup Winner



Make sure to watch FIA Prize Giving ceremony live now, on FIA YouTube

channel#FIAPrizeGiving2023 pic.twitter.com/hDqQ6kPwar — FIA (@fia) December 8, 2023

Την τιμητική τους είχαν και οι νεαροί οδηγοί που ξεχώρισαν στις κατηγορίες karting. Oι Κιρίλ Κούτσκοφ, Ντριζ Λάνγκεντονγκ και Πάολο Ιπολίτο ήταν οι πρωταθλητές στις κατηγορίες OK, Junior και KZ.

Congratulations to Karting champions Kirill Kutskov, Dries van Langendonck and Paolo Ippolito!



Make sure to watch FIA Prize Giving ceremony live now, on FIA YouTube channel #FIAPrizeGiving2023 pic.twitter.com/Sj2khxCFjE — FIA (@fia) December 8, 2023

Ραντεβού σε ένα χρόνο για την απονομή των βραβείων για τη σεζόν του 2024.

Φωτογραφίες: fia/twitter-X