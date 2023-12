Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG F1, πιστεύει πως θα δούμε έναν άλλο Λιούις Χάμιλτον στην πίστα εφόσον έχει το κατάλληλο κίνητρο.

Μία ακόμη σεζόν της Formula 1 έφτασε στο τέλος της και ο Λιούις Χάμιλτον έμεινε δίχως νίκη. Για τον οδηγό που μετρά 103 νίκες, τις περισσότερες στην ιστορία του σπορ, κάποτε αυτό ήταν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, όχι όμως τα δύο τελευταία χρόνια.

Η Mercedes-AMG απέτυχε για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν να δημιουργήσει ένα μονοθέσιο για να παλέψει για πρωτάθλημα. Αυτό επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την απόδοση των οδηγών της.

Περισσότερο τον Λιούις Χάμιλτον από πλευράς απόδοσης, σύμφωνα με τον Τότο Βολφ, όχι όμως σε συνολική ταχύτητα. O Αυστριακός τόνισε τι πρέπει να προσφέρει η ομάδα του στον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή για να τον δούμε να αποδίδει στο μέγιστο των ικανοτήτων του.

We did it together 🙏 pic.twitter.com/2f7K2O21w3