O παλαίμαχος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής βρίσκεται στην πίστα Γιας Μαρίνα για το Grand Prix Άμπου Ντάμπι.

Πλήθος αστέρων και στο Άμπου Ντάμπι για το φινάλε της φετινής σεζόν στη Formula 1. Ανάμεσά τους και ο Ρονάλντο, ο οποίος έδειξε την προτίμησή του στη Ferrari.

Ο 47χρονος Βραζιλιάνος φωτογραφήθηκε με τους μηχανικούς της ιταλικής ομάδας στο grid, δίπλα στο κόκκινο μονοθέσιο του Σαρλ Λεκλέρ. Θα φέρει άραγε τύχη το «φαινόμενο» στον Μονεγάσκο αλλά και τον Κάρλος Σάινθ; Θα το μάθουμε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, όταν θα ολοκληρωθεί ο αγώνας.

A bit of last minute luck from @ronaldo ⚽️ ✌️ #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/5YLYpS7CeO