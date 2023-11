Η μάχη των... αυτοκόλλητων πήγε σε άλλο επίπεδο στο φινάλε της χρονιάς στη Formula 1.

Με τους τίτλους σε οδηγούς και κατασκευαστές να έχουν κριθεί εδώ και πολλές εβδομάδες, όλοι είναι λίγο πιο χαλαροί στο τελευταία Grand Prix της Formula 1. Στην πίστα Γιας Μαρίνα του Άμπου Ντάμπι πέφτει η αυλαία της σεζόν, και οι 20 οδηγοί έβγαλαν την αναμνηστική φωτογραφία.

Εκεί ο Σέρχιο Πέρεζ κάθισε δίπλα στον Κάρλος Σάινθ και βρήκε την ευκαιρία να κολλήσει στην πλάτη του Ισπανού οδηγού της Scuderia Ferrari ένα αυτοκόλλητο της Red Bull!

Σε κάποια άλλη στιγμή, το ίδιο έπραξε ο πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν με τον Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος «απάντησε» λίγο αργότερα, κολλώντας το αυτοκόλλητο με το αλογάκι στην πλάτη του Ολλανδού.

