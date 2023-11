Ο Μονεγάσκος εξεπλάγη από την επίδοσή του στις κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι.

Πάλεψε σκληρά και πήρε ένα πολύ καλό και απρόσμενο αποτέλεσμα ο Σαρλ Λεκλέρ στις κατατακτήριες δοκιμές της Γιας Μαρίνα. Στην τελική του προσπάθεια στο Q3, o οδηγός της Scuderia Ferrari έγραψε το δεύτερο ταχύτερο πέρασμα και ήταν μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου μακριά από τον Μαξ Φερστάπεν.

Παρά το γεγονός πως μας έχει συνηθίσει να είναι στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, αυτή η επίδοση εξέπληξε τον Λεκλέρ. Μετά το τέλος του Q3 δήλωσε στον Τζόλιον Πάλμερ: «Ειλικρινά, δεν περίμενα καθόλου ένα τέτοιο αποτέλεσμα με βάση το πώς είχε εξελιχθεί μέχρι τώρα το τριήμερο. Στον τελευταίο γύρο γνώριζα πως έπρεπε να τα δώσω όλα. Στην τελευταία στροφή γλίστρησα πολύ, αλλά όλοι είχαν ανάλογες περιπτώσεις. Είμαι πολύ χαρούμενος με τη 2η θέση. Στο Q1 και στο Q2 ανησύχησα πολύ για την πρόκριση. Τελικά όμως είμαι στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, κάτι που είναι φοβερό».

