Ο πρώην ποδοσφαιριστής προκάλεσε ποικίλα σχόλια με την ενδυματολογική του επιλογή κατά την επίσκεψή του στην πίστα Γιας Μαρίνα του Άμπου Ντάμπι.

Μπορεί το Grand Prix Άμπου Ντάμπι να μην προσελκύσει τις δεκάδες των VIP που έκαναν την εμφάνισή τους πριν μία εβδομάδα στο Λας Βέγκας, όμως και πάλι αγώνας της Formula 1 χωρίς διάσημους στην πίστα δεν γίνεται.

Ένας από αυτούς που βρέθηκαν το Σάββατο στην πίστα Γιας Μαρίνα, όπου φιλοξενείται ο τελευταίος αγώνας της σεζόν, ήταν ο Σέρχιο Αγουέρο. Ο 35χρονος Αργεντινός έχει συνδέσει το όνομά του με την Μάντσεστερ Σίτι, τη φανέλα της οποίας φόρεσε επί δέκα συνεχείς σεζόν.

Aguero shows up to the race in a full City racesuit but people will still tell me he doesn't give a fuck about man city 😭🩵 pic.twitter.com/tUv8lDp276