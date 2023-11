Στη βρετανική ομάδα είναι τόσο χαρούμενοι με την απόδοση του Ισπανού πρώην πρωταθλητή της Formula 1, που θέλουν να επεκτείνουν τη μεταξύ τους συνεργασία.

Από την πρώτη στιγμή ο Φερνάντο Αλόνσο προκάλεσε αίσθηση πίσω από το τιμόνι του μονοθεσίου της Aston Martin. O Ισπανός πήρε βάθρο στο ντεμπούτο του με τη βρετανική ομάδα, το οποίο ήταν το πρώτο του μετά το Κατάρ του 2021.

Φέτος διένυσε μια ονειρική σεζόν, την πρώτη από τις δύο που προβλέπει το συμβόλαιό του. Η Aston Martin είναι μια ομάδα με μακροπρόθεσμους στόχους και θέλει όσο τίποτα να πρωταγωνιστήσει στη Formula 1.

Έχει όμως θέση ο Αλόνσο στα σχέδια των Βρετανών; Στο περιθώριο του Grand Prix Άμπου Ντάμπι, ο επικεφαλής της Aston Martin, Μάικ Κρακ, απάντησε για πρώτη φορά για το αν θα επεκτείνει τη συνεργασία του με τον Ισπανό και μετά το 2024.

«Δεν χρειάζεται να απαντήσω σε μία τέτοια ερώτηση. Φυσικά και θα ήθελα να ανανεώσουμε με τον Αλόνσο», ανέφερε.

