H Βρετανική ομάδα ετοιμάζεται για το μεγάλο φινάλε της φετινής σεζόν της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι, με έναν ακόμη ιδιαίτερο χρωματισμό στο μονοθέσιό της.

Με κάθε ευκαιρία, η McLaren Racing βρίσκει τρόπους να στρέφει την προσοχή και πιο συγκεκριμένα, πάνω στη MCL60. Κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν της Formula 1, έχουμε δει το βρετανικό μονοθέσιο να μεταμορφώνεται και να αλλάζει συχνά χρώματα με αποκορύφωμα το «Triple Crown» livery, το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε Ισπανία και Μονακό.

Για το επερχόμενο Grand Prix Άμπου Ντάμπι, η McLaren επέλεξε να «ντύσει» για μία ακόμη φορά με διαφορετικά χρώματα το μονοθέσιο των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι. Δημιουργός του νέου livery που όπως χαρακτηριστικά λένε στη βρετανική ομάδα "...ερμηνεύει τον ήχο", είναι η καλλιτέχνης, Νουτζούλ Αλ-Οταϊμπί, η οποία διαγνώστηκε με προβλήματα ακοής σε νεαρή ηλικία.

Η υπογραφή της θα βρίσκεται τόσο στο εμπρός μέρος του μονοθεσίου όσο και στο Halo.

Breaking the mould. ✨



Next in the generation of #DrivenByChange liveries! By artist Nujood Al-Otaibi, her desert and waves artwork mixed with our team’s iconic papaya and blue colour palette creates an #AbuDhabiGP livery which looks spectacular and is ready to hit the track! 👊