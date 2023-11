Ο διάσημος Καναδός ηθοποιός και εκ των ιδιοκτητών της Alpine F1 Team, παρακολούθησε από κοντά το Grand Prix Λας Βέγκας.

Δεκάδες διασημότητες από τον αθλητισμό και τη showbiz παρήλασαν στα paddocks του Grand Prix Λας Βέγκας, προωθώντας τη Formula 1 στο κοινό των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπήρχε όμως και ένας που είχε έναν παραπάνω λόγο να βρεθεί στο γκαράζ ομάδας και συγκεκριμένα της Alpine. Ο Ράιν Ρέινολντς είναι εδώ και λίγους μήνες ένας εκ των ιδιοκτητών της γαλλικής ομάδας, καθώς μαζί με γκρουπ επενδυτών κατέχει το 24% των μετοχών της.

Ο 47χρονος Καναδός έχει συνδεθεί με τον Deadpool, καθώς έχει υποδυθεί στον κινηματογράφο τον ήρωα κόμικς της Marvel. Ο Εστεμπάν Οκόν αποκάλυψε πριν το Grand Prix Λας Βέγκας το κράνος του στον Ρέινολντς, το οποίο απεικόνιζε την μάσκα του Deadpool, εντυπωσιάζοντας τον ηθοποιό.

Ο Ρέινολντς ανέβασε στο λογαριασμό του στο twitter ένα on board βίντεο από το μονοθέσιο του Οκόν, γράφοντας «το Deadpool και Fast franchise crossover που κανείς δεν ζήτησε».

The Deadpool and Fast franchise crossover no one asked for… ⚔️⚔️ @OconEsteban @AlpineF1Team pic.twitter.com/rjPYWYCIQo