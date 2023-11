Οι Αμερικανοί πρωτοτύπησαν ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του φαντασμαγορικού Grand Prix.

Το Grand Prix του Λας Βέγκας, παρά το ξεκίνημα με το… αριστερό, κατάφερε να προσφέρει ένα συγκλονιστικό show – εκτός αλλά κυρίως, εντός πίστας. Με ένα συναρπαστικό αγώνα, που επιβεβαίωσε πως αυτό το Grand Prix θα αποτελεί για πολλά χρόνια ένα από τα highlights της σεζόν.

Οι διοργανωτές του αγώνα στην πόλη της Νεβάδα τα έκαναν σχεδόν όλα διαφορετικά. Εστίασαν σε τομείς που ποτέ κανένας promoter δεν είχε εστιάσει στο παρελθόν και προσάρμοσαν τις παροχές σε όσα ενδεχομένως πρεσβεύει η «πόλη της αμαρτίας» - ακόμα και παρεκκλήσι με θέμα την F1 είδαμε!



Η ανατρεπτική προσέγγιση συνεχίστηκε και το πρωί της Κυριακής, την ημέρα δηλαδή μετά τη μάχη στο Strip! Βλέπετε, στις εγκαταστάσεις του Las Vegas Strip Circuit, δεν πάτησαν φρένο στις εκδηλώσεις και για πρώτη φορά είδαμε ακόμα και… F1 brunch!

Δείτε περισσότερα στο video που ακολουθεί…

The fun didn’t stop at the checkered flag 🏁 Recovery brunch was the perfect ending to race week. #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/IxqHzCmOKu