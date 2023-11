Ο Μεξικανός οδηγός μπορεί να έχασε τη δεύτερη θέση στον τελευταίο γύρο του αγώνα στο Λας Βέγκας, όμως ήταν χαρούμενος με την ανάκαμψή του.

Δίχως αμφιβολία πριν ξεκινήσει το Grand Prix Λας Βέγκας, ο Σέρχιο Πέρεζ δεν περίμενε να μάχεται για τη νίκη. Ο Μεξικανός είχε ένα δύσκολο πρώτο μισό, ωστόσο βρέθηκε κάποια στιγμή ακόμα και στην πρωτοπορία του αγώνα. Ο Μαξ Φερστάπεν δεν έδειξε να νοιάζεται ιδιαίτερα, μιας και πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και έφτασε στη 18η νίκη του στη σεζόν με εμφατικό τρόπο.

Ο Πέρεζ έδωσε μάχη με τον Σαρλ Λεκλέρ για τη 2η θέση, με τους δύο να προσφέρουν έντονες στιγμές δράσης. Στον τελευταίο γύρο, ο οδηγός της Ferrari επιτέθηκε στον Μεξικανό, ο οποίος επέλεξε να μην αμυνθεί και έχασε την ευκαιρία να προσφέρει το 1-2 στη Red Bull Racing.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Πέρεζ μίλησε για το πώς έζησε τους 50 γύρους στο Λας Βέγκας: «Ήταν πολύ δύσκολα στην αρχή του αγώνα με τη ζημιά στην εμπρός αεροτομή που με έριξε στις πίσω θέσεις. Ανέβηκα μετά στην κατάταξη σιγά-σιγά. Όλα πήγαιναν καλά και είχα καλό ρυθμό. Αυτό με έβαλε στο παιχνίδι της νίκης. Προσπέρασα τον Λεκλέρ αλλά δεν μπορούσα να ξεμακρύνω αμέσως. Είχα μεγαλύτερο φτερό στην πίσω αεροτομή μου κι έτσι δεν είχα υψηλή τελική ταχύτητα. Μετά ήρθε ο Μαξ και μας πέρασε. Ήταν δύσκολα με τον άνεμο στο τέλος. Δεν περίμενα τον Σαρλ να επιτεθεί, ήταν πολύ πίσω όταν μπήκαμε στο DRS. Μπράβο του και συγχαρητήρια στον Μαξ».

