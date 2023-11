Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari επιθυμούσε διακαώς να κερδίσει τον αγώνα της Formula 1 στο Λας Βέγκας.

Η επιστροφή στην πόλη της αμαρτίας και του τζόγου συνδυάστηκε με έναν απρόσμενα συναρπαστικό αγώνα με μάχες μέχρι τον τελευταίο γύρο. Κάτι όμως που δεν άλλαξε ήταν η αποτυχία του Σαρλ Λεκλέρ να κερδίσει, έχοντας εκκινήσει από την pole position.

O Μονεγάσκος τερμάτισε δεύτερος, πίσω από τον νικητή του GP Λας Βέγκας Μαξ Φερστάπεν. Ωστόσο για να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου έπρεπε να κάνει ένα φοβερό προσπέρασμα στον Σέρχιο Πέρεζ στον τελευταίο γύρο του αγώνα.

Μετά τον τερματισμό, ο Λεκλέρ ήταν ενθουσιασμένος με τα όσα έζησε στους 50 γύρους του Λας Βέγκας: «Τι αγώνας. Τον απόλαυσα πολύ αλλά είμαι απογοητευμένος που τερμάτισα δεύτερος. Ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε. Η εκκίνηση ήταν δύσκολη γιατί ο Φερστάπεν έχασε τον έλεγχο και με έβγαλε εκτός πίστας. Είχαμε το ρυθμό να τον περάσουμε και συνολικά ήμασταν πολύ δυνατοί. Ήμασταν άτυχοι με το αυτοκίνητο ασφαλείας. Δεν μπήκαμε στα pits γιατί δεν ξέραμε τι θα κάνουν οι άλλοι. Θέλαμε να κρατήσουμε την πρώτη θέση και ήταν δύσκολο στο τέλος με τα φθαρμένα ελαστικά. Είχα πολλές μάχες και το απόλαυσα».

