Ο οδηγός της Scuderia Ferrari επικράτησε στις κατατακτήριες δοκιμές Grand Prix του Λας Βέγκας.

Για πέμπτη φορά στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1, η pole position κατέληξε στον Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix του Λας Βέγκας, με τις Ferrari να κάνουν το 1-2 σε χρόνους (σημ: αν και ο Κάρλος Σάινθ θα εκκινήσει από τη δωδέκατη θέση λόγω ποινής).

Ο Λεκλέρ σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1.35.908 και ήταν 44 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον ομόσταβλό του και σχεδόν 4 δέκατα μπροστά από τον παγκόσμιο πρωταθλητή και πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Μαξ Φερστάπεν.

Δείτε στο παρακάτω video το πώς ο 26χρονος έφτασε στην 23η pole στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού…

Hold on tight for this one 😱



Ride onboard with @Charles_Leclerc for his pole lap in Vegas! 💪#LasVegasGP #F1 @Pirellisport pic.twitter.com/AP0PRwB2uB