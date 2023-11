Για πολλοστή φορά ο Ολλανδός και ο Γάλλος έδειξαν πως δεν τρέφουν ιδιαίτερη συμπάθεια ο ένας για τον άλλο.

Στο grid του μαγικού κόσμου της Formula 1 υπάρχουν 20 φιλόδοξοι οδηγοί. Ανάλογα την ομάδα για την οποία οδηγούν και φυσικά το ταλέντο που διαθέτουν, έχουν και διαφορετικούς στόχους. Το κοινό τους γνώρισμα είναι η ανταγωνιστική τους φύση. Κι αυτό ενίοτε οδηγεί σε εντάσεις.

Μαξ Φερστάπεν και Εστεμπάν Οκόν έχουν… αμαρτωλό παρελθόν. Με κορύφωση της μεταξύ τους έντασης στο Grand Prix Βραζιλίας του 2018, όταν ο Γάλλος που ήταν ένα γύρο πίσω, προσπάθησε να βρεθεί μπροστά από τη Red Bull με αποτέλεσμα τη σύγκρουση που στέρησε από τον Ολλανδό τη νίκη. Και όπως ενδεχομένως θυμάστε, πυροδοτώντας τη μεταξύ τους ένταση στο χώρο ζυγίσματος, εκεί όπου ο Φερστάπεν δεν έκρυψε τα συναισθήματά τους.





Έκτοτε τους έχουμε δει ξανά σε… κοκορομαχίες αλλά σήμερα στο Grand Prix του Λας Βέγκας, το θερμόμετρο ανέβηκε ξανά. Με αποκορύφωμα την ατάκα του Φερστάπεν μέσω team radio όπου χαρακτήρισε τον Οκόν «ηλίθιο».

Πολλοί τάχθηκαν ενάντια στον τρεις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, βασιζόμενοι σε όσα προβλήθηκαν στην τηλεοπτική κάλυψη – εκεί όπου είδαμε την RB19 να βουτά στην εσωτερική της στροφής 1… δίχως αύριο. Ωστόσο, μετά τις κατατακτήριες δοκιμές διέρρευσε όλο το video από την onboard κάμερα στο μονοθέσιο του Φερστάπεν που δείχνει τον Οκόν να είναι αυτός που περνάει τον Ολλανδό στην τελευταία στροφή.

Ocon and Verstappen battle it out in qualifying! 🫣 #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/tb3TRTPVA8

Όποιος κι αν έχει δίκιο, όποιος κι αν έχει άδικο, η ουσία είναι πως αμφότεροι είδαν τις προσπάθειές τους να καταστρέφονται.

Το φινάλε των κατατακτήριων βρήκε τον οδηγό της Red Bull Racing τρίτο, αν και θα εκκινήσει από την πρώτη σειρά του grid λόγω της ποινής του Κάρλος Σάινθ. Όσο για τον οδηγό της Alpine, θα εκκινήσει μόλις δέκατος-έκτος.

GP: "For what it's worth Max, he (Ocon) didn't make it through, in Q1"



I love GP 😭❤️pic.twitter.com/iUgqUOan9x