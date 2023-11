Στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix του Λας Βέγκας υπήρξε ένταση ανάμεσα στους δύο οδηγούς.

Έχουν περάσει πέντε χρόνια από εκείνο το Grand Prix Βραζιλίας όπου ο Εστεμπάν Οκόν προσπάθησε να επιστρέψει στον ίδιο γύρο με τον πρωτοπόρο Μαξ Φερστάπεν, σε μία κίνηση που οδήγησε σε σύγκρουση των δύο κι απώλεια της νίκης για τον Ολλανδό.

Τότε ο οδηγός της Red Bull Racing ήταν έξαλλος και έσπρωξε τον συναθλητή του στο χώρο ζυγίσματος – κίνηση για την οποία τιμωρήθηκε. Έκτοτε, οι σχέσεις τους δεν βελτιώθηκαν ιδιαίτερα.

Έτσι όταν πρωταγωνίστησαν σε μία νέα κοκορομαχία στη διάρκεια του Q1 των κατατακτήριων δοκιμών στην «Πόλη της Αμαρτίας», δεν φίλτραραν ιδιαίτερα όσα είπαν μέσω team radio.

how does he blame Ocon for that 😭😭😭 pic.twitter.com/mR6h8Aa0qZ