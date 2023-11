Ο οδηγός της Aston Martin έγινε ο δεύτερος οδηγός που δέχθηκε ποινή για το grid του αγώνα της Formula 1 στο Λας Βέγκας.

Εισιτήριο για δύο επισκέψεις στο γραφείο των αγωνοδικών κέρδισε το Σάββατο ο Λανς Στρολ. Ο οδηγός της Aston Martin ήταν υπό έρευνα για δύο συμβάντα, ένα από την τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών κι ένα από τις κατατακτήριες δοκιμές του Λας Βέγκας.

Το πρώτο συνέβη στα τελευταία λεπτά του FP3, όταν ο Άλεξ Άλμπον χτύπησε στον τοίχο του Λας Βέγκας. Οι διπλές κίτρινες σημαίες κυμάτιζαν, όμως ο Στρολ προσπέρασε τον Κάρλος Σάινθ της Ferrari.

Στη συνάντηση που είχε με τους αγωνοδίκες, ανέφερε πως εκείνη τη στιγμή κοιτούσε την οθόνη στο τιμόνι του για να κάνει ορισμένες ρυθμίσεις και πέρασε το σημείο που βοηθός της πίστας κυμάτιζε τις σημαίες. Παρά το γεγονός πως δεν είχε ενημέρωση από τον αρχιμηχανικό του για τις κίτρινες σημαίες, δεν υπήρχαν φωτεινοί σηματοδότες όπως σε άλλες πίστες, οι αγωνοδίκες ακολούθησαν το γράμμα του κανονισμού.

Έτσι επέβαλλαν 5 θέσεις ποινής στον αγώνα για τον οδηγό της Aston Martin. Έτσι έγινε ο δεύτερος οδηγός μετά τον Κάρλος Σάινθ που δέχθηκε ποινή στο τριήμερο.

That’s a wrap on Las Vegas qualifying!



A hotly contested session at this brand-new circuit sees Fernando finish P10 and Lance P14.



We’re ready to push hard in the #LasVegasGP. pic.twitter.com/f4UGnEWVEe